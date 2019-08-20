Назвали страну, где права украинских работников массово нарушают

Чаще всего права заробитчан в Польше нарушают в сфере строительства и грузоперевозок. Фото: pmg.ua

Украинцам за рубежом приходится работать на худших условиях, чем местным жителям. Часто работники лишены каких-либо прав.

"В глазах польских работодателей украинцы стоят на низшей ступени, чем поляки. Часто им предлагают меньшую оплату труда. Польские работодатели считают, что украинским трудовым мигрантам, которые не имеют денег, некуда деваться. Поэтому с ними заключают так называемые "мусорные" соглашения, которые не имеют описания прав работника-мигранта", - пояснил глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько, передает 112.ua.

По его словам, наемных работников часто штрафуют или не выплачивают заработную плату, премии.

"Может быть штраф, если человек не отработает весь срок, о котором договорилась с нанимателем. Не подписывать договор украинцы просто не могут. Они вынуждены либо поставить свою подпись и принять условия работодателя, или возвращаться домой. Немало случаев, когда работодатели не выплачивают вознаграждение за работу за часы, превышающие норму. При этом пожаловаться украинцам некуда", - говорит эксперт.

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Чаще всего права наемных работников в Польше нарушают в сфере строительства и грузоперевозок.

"Трудовые мигранты, оставшись без денег, бросают все и просто убегают домой. Они не могут ждать несколько лет, пока их жалобы рассмотрят в польских органах", - подытожил Махинько.

За границу на работу не планируют возвращаться 20% украинцев, которые длительно работали там. В основном это касается наемных работников, которые работали в Польше, России и Германии и получали зарплату менее $1 тыс.