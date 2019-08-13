Почему украинцы отказываются возвращаться на работу за границу

За границу на работу не планируют возвращаться 20% украинцев, которые длительно работали там.

В основном это касается наемных работников, которые работали в Польше, России и Германии и получали зарплату менее $1 тыс., пишет olx.ua.

Не хотят возвращаться за границу в основном из-за психологического дискомфорта, связанного с переездом и удаленностью от родных. Почти треть опрошенных говорят, что необходимость работать за границей исчезла. Еще 16% жалуются на дорогое питание и проживание во время работы в других странах. Каждый пятый разочаровался работой за рубежом.

Автор: olx.ua За границу в основном не планируют возвращаться мужчины в возрасте 25-34 года и 45-54 года с семьями.

За границу украинцы едут из-за низких зарплат дома и возможность посмотреть мир. В то же время почти половина тех, кто не хочет возвращаться на работу за границу, получали там менее $1 тыс. Еще 18% - до $1,2 тыс. Только 11% украинцев имели $2 тыс.

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Каждый второй украинец за рубежом работал не по специальности. Почти четверть трудились в строительной сфере. Популярной была работа водителем или вакансии на производстве.

За границу в основном не планируют возвращаться мужчины в возрасте 25-34 года и 45-54 года с семьями. 7 из 10 таких работников проживают в городах.

В Украину за первое полугодие 2019-го перевели $1,09 млрд. Больше всего денег поступило из США (15%), Италии (14%), Польши (11%), России (9%) и Израиля (8%). Еще 43% средств перевели из других стран.