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среда, 22 мая 2019 16:40

Сколько украинцев живет в Польше

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Сколько украинцев живет в Польше
Количество работников из Украины в Польше постоянно увеличивается. Фото: oko-planet.su

70% иностранных работников в Польше приехали из Украины. Страна постоянно увеличивает количество приглашений на работу.

В 2018 году количество достигло 329 тыс., что на 40 процентов больше, чем в предыдущем году, и в 5 раз больше, чем в 2015. Только в Силезском воеводстве этот показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом на 5,3%, сообщает Главное статистическое управление.

Подавляющее большинство приглашений получают мужчины. Их доля составляет 77, 2% приглашений.

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В 2018 году разрешения на работу получили работники из 125 стран мира и 2 лица без гражданства. Вторая нация по количеству трудовых мигрантов в Польше - это непальцы. Их доля составляет 6,1%.

В американском городе Сан-Франциско самые высокие в мире зарплаты. Город занял первое место в рейтинге городов с самым высоким уровнем зарплат.Ранее на первом месте был швейцарский Цюрих.

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