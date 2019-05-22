Сколько украинцев живет в Польше

Количество работников из Украины в Польше постоянно увеличивается. Фото: oko-planet.su

70% иностранных работников в Польше приехали из Украины. Страна постоянно увеличивает количество приглашений на работу.

В 2018 году количество достигло 329 тыс., что на 40 процентов больше, чем в предыдущем году, и в 5 раз больше, чем в 2015. Только в Силезском воеводстве этот показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом на 5,3%, сообщает Главное статистическое управление.

Подавляющее большинство приглашений получают мужчины. Их доля составляет 77, 2% приглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую работу украинцы ищут за рубежом

В 2018 году разрешения на работу получили работники из 125 стран мира и 2 лица без гражданства. Вторая нация по количеству трудовых мигрантов в Польше - это непальцы. Их доля составляет 6,1%.

В американском городе Сан-Франциско самые высокие в мире зарплаты. Город занял первое место в рейтинге городов с самым высоким уровнем зарплат.Ранее на первом месте был швейцарский Цюрих.