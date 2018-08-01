Печальная статистика: сколько украинский выехали на заработки в Россию

За полгода почти четверть миллиона украинский выехали на заработки в Россию Фото: tenews.te.ua

В январе-июне 2018 около 238,7 тыс. украинцев выехали в Россию на заработки. Еще 242,2 тыс. отправились туда с частным визитом.

Об этом свидетельствуют миграционные данные Министерства внутренних дел РФ, сообщает Интерфакс.

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В первом полугодии 12,6 тыс. наших соотечественников приехали в Россию для образования, 16,6 тыс. - с целью туризма.За первую половину 2018-го около 39,6 тыс. получили российское гражданство, еще 30,4 тыс. - вид на постоянное жительство.

Как отмечает российское МВД, в 2017 году количество украинцев, выехавших в РФ на заработки превысило 0,5 млн человек, еще около 85 тыс. получили российское гражданство.

В прошлом году в Польше родились 2705 детей с иностранным гражданством. Среди них больше всего украинцев – 1590. Это в 40 раз больше, чем 10 лет назад.