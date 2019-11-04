Отмена лицензий и легальная работа: новые правила заработка для украинцев

Рынок зарубежного трудоустройства ждут изменения. Новые правила коснутся как компании-посредников и самих соискателей в Украине. Соответствующие нововведения содержатся в законопроекте № 2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбу с мошенничеством в трудоустройстве за границей".
Документ внес большинство нардепов от партии "Слуга народа", в частности председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Главные новшества законопроекта:
Отмена лицензий для компаний-посредников. Их регистрация будет проходить по заявительному принципу;
Агентствам запретят брать деньги с соискателей, в том числе, и за консультации. Все расходы по поиску кадров должны будут оплачивать работодатели посредникам;
Посредник обязан предоставить соискателю образец трудового договора на понятном работнику языке;
За нарушение условий трудового договора в процессе работы посредники не будут нести никакой ответственности.
"Как рекрутер в Украине может гарантировать поведение иностранной компании? Это невозможно и не имеет смысла. Заключение трудового договора гарантирует украинцу оплату труда, возможность отстаивать свои права в иностранном государстве. Даже если работодатель повел себя некорректно, он будет вынужден выполнить условия договора. Проблема в том, что сейчас много украинцев работает за границей нелегально, без всяких договоров и соцзащиты. Соответственно, именно эта часть трудовых мигрантов больше рискует остаться без зарплаты", — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает ubr.ua.
Рекрутер должен будет:
показать договор о сотрудничестве с иностранным работодателем;
объяснить соискателю характер будущей работы, условия и размер оплаты труда, условия проживания в государстве пребывания и о преимуществах легального трудоустройства за рубежом;
сообщить о наличии международных договоров (соглашений) в сфере трудоустройства и социального обеспечения, заключенных между Украиной и государством пребывания.
Отмена лицензий
Перевод регистрации участников рынка на заявительный принцип призван помочь вывести его из тени, где сейчас работают подавляющее количество компаний.
Сейчас существуют сотни компаний с лицензией, которые фактически не работают, и мошенники могут пользоваться этим. Соискатели не сверяют номера лицензий и, таким образом, недобросовестные игроки могут использовать чужую лицензию.
Оформляться компаниям-посредникам станет намного легче. Для регистрации в качестве рекрутинговой компании, агентству будет достаточно:
Отправить письмо в Минсоцполитики, в котором заявить себя, как организацию, занимающуюся деятельностью по набору персонала для зарубежных работодателей.
В декларации нужно будет указать данные о госрегистрации, местонахождение компании и место ведения деятельности, а также данные руководителя.
После этого компания будет внесена в открытый реестр, в котором можно будет в любое время проверить ее наличие.
Те компании, которых нет в реестре, будут считаться нарушителями законодательства.
За что платить ?
Сейчас плата, которую берут некоторые посредники в трудоустройстве, меняется в зависимости от страны, куда соискателя обещают устроить на работу, и может варьироваться от $50 до $1000.
В среднем, украинцы платят от $ 100 до $ 300 за трудоустройство. Оплату посреднических услуг часто берут те компании, которые помогают в оформлении рабочих виз.
"Все консультации для клиентов будут бесплатными, а услуги посредника будет оплачивать работодатель, как это происходит в случае поиска работы внутри Украины", — говорит Воскобойник.
Могут кормить персонал обедами за счет работодателя. Вопросы жилья и питания нужно обсуждать заранее, еще в момент поиска работы за рубежом.
Для соискателя остаются расходы, связанные с дорогой, покупкой страховки, расходы, связанные с легализацией документов и их перевод (при необходимости), транспортные расходы.
Что касается жилья и еды, то это зависит от условий конкретного работодателя. Например, в Польше многие компании предлагают жилье для своих работников на бесплатной основе.
Кроме этого, могут кормить персонал обедами за счет работодателя. Вопросы жилья и питания нужно обсуждать заранее, еще в момент поиска работы за рубежом.
"Отмена оплаты соискателем работы услуг посредника предусматривает оплату его услуг работодателем, что будет стимулировать реальный Поиск персонала и ответственность за его соответствие критериям работодателя", - добавляет Виталий Собкович.
Принятие этой инициативы позволит побороть мошенничество в сфере международного трудоустройства в течение 1-2 лет. Благодаря запрету на оплату соискателем вакансии, компании – посредники смогут зарабатывать только на работодателей, что значительно улучшить качество их работы.
С одной стороны, они должны будут присылать работодателю именно тех работников, которые ему нужны, а с другой, не будут обманывать людей, рассказывая небылицы об их будущей работе.
"Если украинец приедет к работодателю и увидит, что условия работы и жизни не соответствуют обещанным, он не будет работать на таком предприятии и компания – посредник не получит деньги за свою работу", — резюмировал Воскобойник.
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Медицинским работникам из Украины будет легче найти работу в Польше. Местные власти ввели для отечественных заробитчан специальный экзамен.
Так, Польша ждет не только на специалистов производственной сферы, но и медицинской. Чтобы работать в местных больницам, украинцам должны получить специальное разрешение. Соответствующий законопроект находится на стадии разработки в Министерстве здравоохранения Польши.
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