Украинцы хлынули в "Дію" проходить общественный опрос

Во время Diia Summit 8 февраля Минцифра представила новую услугу в приложении "Дія" - опрос. Фото: Министерство цифровой трансформации

По состоянию на 10 февраля более 200 тыс. украинцев прошли общественный опрос в приложении "Дія", который появился там 8 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Теперь украинцы смогут выразить мнение на предложенные вопросы с помощью нескольких кликов в "Дії". Других требований нет, никаких дополнительных документов не нужно. Во вкладке "Послуги" просто выберите пункт "Опитування", - говорится в сообщении.

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Принять участие в опросе смогут граждане Украины старше 14 лет. Пользователям "Дія" будут предлагать до 10 вариантов ответа, выбрать их можно только один раз, изменить ответ нельзя.

Согласно постановлению правительства, опросы в "Дії" будут касаться "инициатив, направленных на решение вопросов государственного управления в разных сферах общественной жизни".

Напоминаем, вы можете потратить вашу "ковидную" тысячу, выписав журнал "Країна" и "Газету по-українськи".

8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Длился более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дія". Среди них и опрос. На саммите выступили президент Владимир Зеленский и супруга Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет. По словам первой леди, в марте этого года появится еще один раздел - "Дія. Безбар'єрність".