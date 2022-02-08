Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам

Фото: diia.gov.ua

Весной 2022 года в Украине запустят новую государственную программу "єСмартфон". Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатно смартфон и льготный тариф

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Diia Summit 8 февраля, передает Gazeta.ua.

"Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат современный, бесплатный, качественный смартфон и льготный тариф. Это путь к главной нашей цели – доступ в интернет всех граждан Украины. Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал о многих новых возможностях в "Дії". Например, изменение места регистрации онлайн в несколько кликов.

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По словам Зеленского, больше не будет никаких учетов, паспортных столов, военкоматов и очередей. Зеленский уточнил, что теперь не нужно носить с ID-паспортом справку с пропиской.

Также Зеленский анонсировал услугу в "Дії" - опрос. Это первый масштабный инструмент электронной демократии.

"Для миллионов граждан – это возможность выражать свою позицию и влиять на решения. Для государства – быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Для всех нас – это фактически старт цифрового народовластия", – сказал Зеленский.

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