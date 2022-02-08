Шмыгаль озвучил сумму, которую Украина сэкономила благодаря онлайн-услугам

Онлайн-услуги позволили сэкономить в 2020-2021 годах более 14 млн грн - Шмыгаль Фото: УНИАН

Благодаря запуску госуслуг в электронном формате, Украина сэкономила 14,7 млрд грн за последние два года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Diia Summit 8 февраля, передаёт Gazeta.ua.

"Результаты опросов дают возможность говорить о значительном экономическом эффекте от производства электронных услуг. И здесь важны цифры. За два года экономический эффект потенциально составляет 42 миллиарда гривен", - отметил Шмыгаль.

Добавил, что Украина стала единственным государством в мире, где госпомощь можно получить в несколько кликов на смартфоне.

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о намерении парламента обновить законодательство о защите персональных данных.

Он подчеркнул, что за последний год ВР приняла больше законов о цифровизации, "чем за всю историю".

"Сегодня имеем совершенно другой уровень способа передачи мнения друг другу. Государство внесло значительный вклад в это", - отметил Стефанчук.

8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Длился более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дія". На саммите выступили президент Владимир Зеленский и супруга Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам от 60 лет. По словам первой леди, в марте этого года появится еще один раздел - "Дія. Безбар'єрність". На саммите также присутствовали: глава СБУ Иван Баканов, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, генпрокурор Ирина Венедиктова, глава МВД Денис Монастырский, глава Минцифры Михаил Федоров.