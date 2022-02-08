"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени

Президент Владимир Зеленский во вторник принял участие в "Diia Summit", посвященном мобильному приложению "Дія".

Имя и фамилию президента спроектировали большими буквами.

Надпись "Президент Украины" была меньше со стороны.

В зале сидели глава СБУ Иван Баканов, спикер Руслан Стефанчук, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Зеленского объявляла зеленая голограмма

"Сегодня в цифровой Украине проживает более 14 миллионов граждан. И это реальность", – сказал Зеленский. Ему аплодировали.

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"14 миллионов – знаковая цифра. Кажется столько раз, мне говорили, что я сумасшедший, наша команда – сумасшедшая. Действительно я хочу создать нашу цифровую Украину. Я действительно это хотел.

И вместе со мной в это поверили, вы удивитесь, почти 14 миллионов граждан. Почти столько человек отдали за меня свои голоса на выборах президента Украины", - заявил Зеленский.

Это не в первый раз, когда буквы для Зеленского делают большими. Два года назад на пресс-конференции президента в парковой части Мариинского дворца поставили белые буквы ЗЕ.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за Зеленского проголосовали 26% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, сообщали социологи. В первом туре выборов президента 31 марта 2019-го за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей