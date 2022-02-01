Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов

 
Ексклюзивы
1/5
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 414
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1287
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 2997
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2322
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
2 Просмотров: 8973
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 7030
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3222
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2367
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1458
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
8
3
7
14
4
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
В Украину прибыла министр обороны Канады
В Украину прибыла министр обороны Канады
&quot;Квартал&quot; насаждает &quot;русский мир&quot; – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
НАБУ поймало &quot;слугу народа&quot; Кузьминых на крупной взятке
НАБУ поймало "слугу народа" Кузьминых на крупной взятке
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Начальнику охраны Януковича избрали меру пресечения
Начальнику охраны Януковича избрали меру пресечения
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 909
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 972
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6903
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1638
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 468
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
вторник, 01 февраля 2022 15:46

Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов

1 Комментировать
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
Разница между Зеленским и Порошенко в рейтинге – менее 2%. Фото: Getty Images

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали 26% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января.

За пятого президента, народного депутата Петра Порошенко - 24,2%.

Лидера "Батьківщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 10,3%, бывшего спикера Дмитрия Разумкова - 8,2%, по 7% проголосовали бы за сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко и бывшего "регионала" Евгения Мураева, бывшего главу СБУ Игоря Смешко - 5,4%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 3,1%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2%, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука - 1,6%, главу ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 0,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы платят за жилье "слуги" Клочко, который собирает элитный автопарк

В то же время 62,5% против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Такую идею поддерживают всего 18,6%.

Социологи опросили 1206 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,9%.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019-го за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 37732
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 2 Просмотров: 8973
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома? Просмотров: 8361
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии 1 Просмотров: 7209
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 6993
Политика
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
 Просмотров: 72
"Немножко противно" - Коболев отреагировал на обыски ГБР
"Немножко противно" - Коболев отреагировал на обыски ГБР Просмотров: 99
В Раду попадают пять партий, "Слуга народа" не первые - опрос
В Раду попадают пять партий, "Слуга народа" не первые - опрос Просмотров: 360
Рада готова рассмотреть законопроект об уменьшении количества нардепов
Рада готова рассмотреть законопроект об уменьшении количества нардепов Просмотров: 81
Рада создала ВСК об оккупации Крыма
Рада создала ВСК об оккупации Крыма Просмотров: 351
Больше всего комментируют
5
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
2
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
2
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 1078
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть