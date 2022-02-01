Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов

Разница между Зеленским и Порошенко в рейтинге – менее 2%. Фото: Getty Images

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали 26% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января.

За пятого президента, народного депутата Петра Порошенко - 24,2%.

Лидера "Батьківщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 10,3%, бывшего спикера Дмитрия Разумкова - 8,2%, по 7% проголосовали бы за сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко и бывшего "регионала" Евгения Мураева, бывшего главу СБУ Игоря Смешко - 5,4%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 3,1%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2%, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука - 1,6%, главу ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 0,9%.

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В то же время 62,5% против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Такую идею поддерживают всего 18,6%.

Социологи опросили 1206 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,9%.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019-го за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.