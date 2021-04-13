Иностранным университеты разрешили открывать отделения в Украине

ВУЗам разрешили открывать отделения. Фото: РБК

Кабинет министров разрешил иностранным университетам создавать свои филиалы в Украине.

"Лучшие мировые практики сферы высшего образования" будут реализовываться и в украинских университетах, сообщает пресс-служба Минобразования.

Замминистра образования по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко заявил, что власти "открывают новые границы", чтобы стать ближе к Европейскому союзу и Европейскому образовательному пространству.

"Иностранное учреждение высшего образования при подаче документов должно входить в одно из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000", — говорят в министерстве.

Российские вузы не смогут открывать свои филиалы в Украине. Кроме того, под запретом учреждения, у которых конечный бенефициарный владелец — россиянин. Университеты с российским капиталом также запрещены.

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В Украине есть 4 уровня аккредитации высших учебных заведений. Вузы 1 уровня - техникумы и училища - выпускают младших специалистов. Колледжи 2 уровня - бакалавров. Институты и консерваторе относятся к 3 уровня аккредитации и готовят специалистов. Вузы 4 уровня - университеты и институты, имеют право готовить магистров.