19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца

Фото: Валерий Шмаков

22 августа во Львове перезахоронили стрелка добровольческого корпуса УНСО "Арго" Леонида Ткачука на позывной "Цвях". Погиб в бою под селом Шрома в Абхазии во время российско-грузинской войны в июле 1993 года. Награжден высшей государственной наградой Республики Грузия - орденом Вахтанга Горгасали и орденом УНСО "Пустынный крест".

Найти место захоронения Леонида Ткачука в Абхазии и идентифицировать по ДНК удалось благодаря поисковикам Международного комитета Красного Креста.

Проститься с воином пришли родные и отец Игорь "Обух" Ткачук, который воевал бок о бок с сыном. Также члены УНСО, ветераны АТО/ООС, волонтеры, духовенство, представители местной власти, почетный консул Грузии во Львове Ярослав Музычко и председатель исполкома Национального комитета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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Заупокойное богослужение состоялось в гарнизонного храма св. ап. Петра и Павла. Далее похоронная процессия двинулась на Лычаковское кладбище. По дороге скандировали "Слава нації! Смерть ворогам!", "Другу "Цвяху" слава!". С воинскими почестями Ткачука похоронили на поле почетных захоронений, рядом с собратьями.

Леонид Ткачук погиб 19-летним. Пал, прикрывая отход побратимов при отступлении.

Приказ штаба грузинских войск прорвать оборону врага в пригороде Шромы украинцы получили 17 июля 1993-го. Село имело стратегическое значение в обороне Сухуми. 23 члена УНСО вместе с группой грузинских морских пехотинцев ворвались в Шрому, нанося врагу значительный урон, дошли до центра города. Обещанное подкрепления не прибыло, поэтому они закрепились в каменных домах, чтобы не попасть в окружение. В течение нескольких дней продолжались массированные атаки со стороны российско-абхазских сил. 19 июля грузинский штаб, так и не отправив подкрепление, дал приказ отходить.

За три дня боев под Шромой россияне и абхазы потеряли только убитыми 58 человек. Тогда впервые на Кавказе уничтожили российский танк

"Когда в 1993 году начались бурные события в Абхазии, мы понимали, что это происходит благодаря Москве, - говорит побратим Леонида, бывший воин УНСО Эдуард "Байда" Белоус. - Руководство УНСО решило отправить группу добровольцев помогать грузинам бороться против московской агрессии. Леонид Ткачук был в первой группе из восьми бойцов. Был воином с большой буквы и замечательным человеком. В свои 19 лет прошел уже третью войну. Воевал в Приднестровье и Нагорном Карабахе. В бою знал, что он не подведет, не растеряется и будет действовать грамотно. На войне в Карабахе был случай - у них там стояла заброшенная БМП, никто ею не занимался. Он нашел книгу по эксплуатации, прочитал, научился управлять, обслуживать боевую машину и стал механиком-водителем. Азербайджанцы (на стороне которых воевали УНСОвцы, - ред. ) хотели было ее у него отжать, а он говорит: "Я только свои вещи заберу". Залез в кабину, перекрыл топливный кран - и они снова не могли БМП завести. В конце концов отдали назад ему и он на ней воевал и получил ранение".

Леонид говорил: если выживет в этой войне напишет книгу воспоминаний, вспоминает Белоус.

"Однажды меня спросил: "А знаешь, что самое трудное в написании книги? Придумать название. А я уже придумал - "Памятка для сумасшедшего туриста". Думаю, получилась бы замечательная книга. Имел хорошее чувство юмора, умел интересно рассказывать о войнах, в которых принимал участие. О страшном рассказывал весело и красиво. Когда погиб, его отец принял решение похоронить сына на грузинской земле, за которую он погиб. Я не очень это поддерживал. Но, может, оно и к лучшему. Если бы тогда привезли в Украину и тихо похоронили, никто бы о нем не знал. А теперь будет похоронен с почестью", - добавляет "Байда".

Автор: Валерий Шмаков Проститься с воином пришли сотни людей

Почетный консул Грузии во Львове Ярослав Музычко выразил благодарность семье Ткачука, которая воспитала мужественного воина.

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"Цвях" в бою чувствовал себя как рыба в воде. Был разведчиком и нередко лез на рожон, никто не мог его удержать, - вспоминает боевой собрат, бывший воин УНСО Андрей "Липа" Тима. - Когда я приехал в Грузию и впервые его увидел, подумал, что парень немного не в себе. А потом понял, что война - его стихия. Брал с него пример, потому что сам иногда терялся при взрывах снарядов. Он ничего не боялся, даже наказаний - за нарушение дисциплины у нас били палками. В рваных кроссовках ходил по горам, а это рискованно. Подобрать обувь ему было сложно. Когда мы выбили врага из Шромы, он увидел, как лежали новенькие ботинки его размера. Надел их, а в ботинок попал снайпер и вырвало каблук. Очень расстроился из-за этого. Как раз в это время праздновали его день рождения. Везде стреляли, нас окружили, а он был веселый. Испекли ему блины, свинью поймали, закололи. Кто что мог дарил - фрукты, гранаты, рожок к автомату. Больше ничего не было".

Когда российские войска вошли в Сухуми, выкопали гроб с телом Ткачука и выбросили в море. Его прибивало назад к берегу, поэтому гроб расстреляли из гранатомета

Когда УНСОвцы вынуждены были отступать из села под натиском русских, Леонид Ткачук прикрывал отход и был дважды ранен.

"Цвях" вернулся к своим собратьям Сергею "Діброви" Обуху и Роману "Баграяному" Газалику, которые похоронены рядом, - рассказывает боевой побратим, бывший воин УНСО и ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур. - "Діброва" погиб от осколков мины в один день с Леонидом. Когда с грузином на позывной "Самурай" выносили раненого "Дібраву", нас преследовали русские, были очень близко. Мы его спрятали в кустах, начали отступать дальше и вышли на ребят, которые выносили раненого "Цвяха". Тоже были под обстрелом, к врагу - метров 200. Нас спасла грузинский артиллерия. Начала бить по селу, и русские испугались. Но последняя снайперская пуля, которая летела в нашу сторону, "Цвяха" добила. Мы несли на плащ-палатке. Я с одним бойцом держали сзади, двое - спереди. Пуля прошла между нами. Видно было, как его ударила, он вздрогнул. Его глаза начали тускнеть. Тут к нам его отец бежит, кричит: "Как там Лесик?! Есть машина, давайте быстрее!". Отец любил Францию ​​и с детства называл сына Лесик или Люсьен. Парень в 19 лет уже был король женских сердец. Грузинские медсестры на наших ребят не очень смотрели, а вот за ним бегали. И когда к машине донесли, глаза его в небо посмотрели - я закрыл их. Положили "Цвяха" в кузов, отец тоже заскочил, еще до конца не поняв, что произошло. А ночью мы пошли забирать "Дібраву". Едва нашли его тело в темноте ".

Автор: Валерий Шмаков Родные Леонида и отец Игорь "Обух" Ткачук, который воевал бок о бок с сыном

За три дня боев под Шромой россияне и абхазы потеряли только убитыми 58 человек, по данным грузинской военной разведки. Тогда впервые на Кавказе уничтожили российский танк.

"Когда мы несли "Цвяха", были уже такие уставшие, что снайперы по нам били, а нам было все равно. Лишь бы вытащить его с горы, а горы там очень крутые. Пару метров осталось до машины, и слышу - снайпер попал в него. Эта третья рана уже была смертельная", - вспоминает Андрей" Липа ".

Похоронили Леонида Ткачука в парке Надежды Курченко в Сухуми.

Во время визита Кравчука в Россию Ельцин якобы даже ударил его. Ибо тот сказал, что украинских бойцов в Грузии нет

"На похороны погибших в том бою "Цвяха"и четырех грузинских бойцов приехал править службу Патриарх Грузии Илия II. Мы с нашими ребятами были как почетный караул, - вспоминает Игорь Мазур. - Когда ехал катафалк с украинским и грузинским флагом, рядом продавали цветы. Один грузин купил несколько ведер за все деньги, которые с собой имел, и бросил под колеса машины в знак уважения. Смерть героев объединяет наши народы. Неделю назад в Тбилиси Леонида Ткачука чествовали на государственном уровне с участием президента Грузии, министра обороны и министра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Лишь боевых военных генералов было больше десяти. Сейчас сотни грузин воюют за Украину еще и потому, что помнят украинцев, воевавших за Грузию".

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Когда российские войска вошли в Сухуми, выкопали гроб с телом Ткачука и выбросили в море. Его прибивало назад к берегу, поэтому гроб расстреляли из гранатомета. Однако неравнодушные люди его достали.

Саакашвили поблагодарил семью Леонида Ткачука и унсовца за героизм и братство.

"Во время одного боя 1993 российские спецназовцы, которых было значительно больше, кричали украинцам "Сдавайтесь!", А те отвечали - "Грузины не сдаются!". Эта легенда осталась в памяти грузинского народа, - рассказал он. - Также помним, как украинские вертолеты эвакуировали десятки тысяч мирных жителей Сухуми под обстрелом. А когда была интервенция 100-тысячной армии России 2008 года, благодаря украинским системам противовоздушной обороны мы долго держали оборону и сбили много самолетов. Грузинские офицеры положили свои головы на Донбассе не только потому, что мы благодарны и возвращаем долг. Но и потому, что мы чувствуем то же, что и вы тогда. Что судьба нашей страны решается здесь, и надо остановить врага. Пока он не уничтожен, у нас не может быть мира, нормальной жизни и развития. Победа будет за нами, потому что мы правы и боремся за родную землю".

Автор: Валерий Шмаков Леонид Ткачук награжден высшей государственной наградой Республики Грузия - орденом Вахтанга Горгасали и орденом УНСО "Пустынный крест"

Через войну в Грузии прошли около 120 УНСОвцев, по словам Игоря Мазура. Но в целом за Грузию воевали больше украинцев.

"Наши воевали с июня по ноябрь 1993 года. Затем вернулись, потому что Верховная Рада под давлением России приняла закон о запрете военизированных формирований, имея в виду УНСО, - говорит Игорь "Тополя". - Рассказывают, что во время визита Леонида Кравчука в Россию Борис Ельцин якобы даже ударил его. Ибо тот сказал, что украинских бойцов в Грузии нет. Ельцин кричал: "Если не заберешь их оттуда - перекрою газ!" 27 июля 1993 в Сочи подписали Соглашение о временном прекращении огня, вроде Минских соглашений. Россия выступала в роли гаранта, и грузины отвели тяжелую технику. Нас вывезли на баржах в город Поти. Но только мы выехали, абхазы, а на самом деле русские, нарушили соглашение и захватили Сухуми. Мы у убитых врагов находили военные билеты, где было указано, что он неделю как уволены из вооруженных сил России. А после этой операции "отпускники" обратно на службу возвращали. А российских флот стоял на рейде и обстреливал Сухуми. Когда грузины взяли в окрудение абхазский гарнизон в Ткварчели, те уже были готовы сдаться. Тогда высадилось около 500 российских морских пехотинцев под Тамишом, пробили коридор и вывели оттуда абхазцев".

"Абхазцам взять Сухуми было невозможно, если бы грузины не сели за стол переговоров. И то же с нами повторится, потому что не сделали выводов. Россия не успокоится. Они не видит Украинское государство, хотят нас уничтожить. Бандера, Коновалец и Петлюра знали, что делать. Если бы у них было ядерное оружие, никто из них и не подумал бы отдать его москалям", - говорит отец "Цвяха" Игорь Ткачук.

Решение оказать помощь Грузии, что отстаивала свою целостность и несла большие потери в войне за Абхазию, руководство УНА-УНСО приняло весной 1993 года. Поводом к войне стала попытка Грузии летом 1992 взять под свой контроль участок грузино-российской границы со стороны Абхазии, чем воспользовались россияне и спровоцировали вооруженный конфликт. Абхазские сепаратисты, подкрепленные регулярными воинскими частями России, отстаивали геополитические интересы РФ, позволяя ей контролировать часть кавказского побережья Черного моря. Первые 11 украинских добровольцев появились в Грузии в июне 1993-го, из них сформировали горнострелковое подразделение УНСО "Арго" под руководством сотника Валерия "Устима" Бобровича. Московское телевидение сообщило, что в Тбилиси "высадился полк галицких украинцев". На самом деле, только один боец ​​был из Западной Украины. Подразделение отличилось в боях под Сухуми и в Кодорском ущелье. Семь УНСОвцев погибли. 33 награждены высшей государственной наградой Республики Грузия - орденом Вахтанга Горгасали.