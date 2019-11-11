Мазур пояснил, что делал в Чечне

Игорь Мазур. Фото: Цензор.НЕТ

Заместитель председателя УНА-УНСО и ветеран АТО Игорь Мазур рассказал, что не участвовал в боевых действиях в Чечне, а находился там как журналист.

"Если в России есть факты нашего участия в боевых действиях в Чечне, то пусть доказывают это. От себя могу сказать, что я не участвовал в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты", - говорит Мазур, передает UATV.

По его словам, был пресс-центр "Свободный Кавказ". Те журналисты, которые приехали туда в то время, помнят лагерь УНСО, которые были пресс-конференции, связывались с Грозным и сообщали, что происходит, как уничтожалось город, как бомбились гражданские кварталы, как людей захватывали в фильтрационные лагеря.

Тогда Российская Федерация показала, какая она жестокая со своими гражданами, а сейчас демонстрирует, какой может быть жестокой с украинцами.

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В субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь". Позже с ним встретился украинский консул.

Вицеспикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заверила, что задержание ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что для задержания Мазура Россия нарушила устав Интерпола.