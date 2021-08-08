Годовщина агрессии России против Грузии: в МИД сделали заявление

В МИД Украины призывают мир продолжить давление на Россию. Фото: Agravery.com

В годовщину военной агрессии России против Грузии МИД Украины призывает международное сообщество продолжить оказывать давление на Кремль.

"Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию в целях выполнения им своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводу военных подразделений с оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии - и осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях. Москва должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций.

8 августа 2008 года началась российская агрессия против Грузии. Она произошла после ряда провокаций в оккупированном русскими грузинском регионе Южная Осетия, в день открытия Олимпиады в Пекине. В течение всего лета 2008 года российские силы в Южной Осетии проводили обстрелы грузинских территорий и другие провокации.