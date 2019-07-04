Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России

На киевской базе Грузинского легиона меня встретил командир Мамука Мамулашвили. Представил меня японском добровольцу, который приехал воевать в Украине. Он оказался сдержанным и приветливым человеком крепкого телосложения.

Японский легионер попросил не разглашать его имя да не показывать внешность. Назвал только свой позывной - "T-77". Ему 41 год, имеет высшее техническое образование и работал инженером-механиком в гражданской авиации.

Автор: Лико Толорая Японский доброволец (справа) не раскрывает свое имя. В его стране участие в боевых действиях в других странах запрещена

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Почему вы не разглашаете свое имя?

Гражданам Японии запрещено участвовать в вооруженных конфликтах.

Это в Японии запрещено законом?

Японская Конституция запрещает стране иметь свою армию и участвовать в военных конфликтах. В Японии есть вооруженные силы, но они были созданы только для целей самообороны в случае внешней агрессии. Их так и называют Силы самообороны Японии. Таким образом, у нас есть вооруженные силы, но воевать мы не имеем права и возможности. Также не имеем права участвовать в военных конфликтах в других странах.

То есть ваши солдаты служат в армии, но не воюют?

Именно так.

В мае 1947-го была принята Конституция Японии, в которой был юридически закреплен отказ Японии от участия в военных конфликтах.

"Искренне стремясь международного мира, основанного на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров", - говорится в тексте Конституции.

Какое наказание за нарушение этого закона?

Никакого наказания нет. Просто я не хочу, чтобы это навредило моим близким, чтобы из-за меня у них возникли проблемы.

Почему вы тогда приехали в Украину даже несмотря на запрет?

Воевать с Россией и помочь Украине.

Каково ваше отношение к России? Есть ли у вас личные причины воевать против нее?

Так, в Японии и Украины очень похожи ситуации и отношения с Россией. Вы, наверное, знаете, что Россия отобрала у нас Курильские острова. В Японии одна из главных проблем - нехватка территории. Мы строим острова из мусора и делаем многоэтажные автобаны, у нас не хватает земли. Отвоевать мы эти земли пока не имеем возможности и я могу воевать за них здесь. Мы строим острова из мусора и делаем многоэтажные автобаны

Что вы знали об Украине, когда жили в Японии?

Как бывший авиатор я, конечно же знал о заводе "Антонова". А также слышал о красоте украинских женщин.

Вы женаты?

Был. Уже нет.

Ваша семья поддержала ваше решение воевать в Украине?

Сначала родные были против. Но сейчас смирились и даже прислали финансовую помощь мне и легиона. Но им трудно было это принять.

Уровень обеспечения армии тоже очень контрастирует с японским

Что вас удивило и, может, стало культурным шоком в Украине?

Очень удивил контраст между уровнем зарплат украинский и тем, что я вижу на улицах огромное количество дорогих авто. Мне непонятно, как средняя зарплата может быть 300-400 долларов в месяц, а машины по 70 тысяч, или огромные имения за городом. Японцы, имея гораздо большие зарплаты, работают годами, почти круглосуточно, чтобы купить себе машину или жилье. Еще очень удивили проценты в банках, у нас это 2-3%, а здесь - 22%. Сфера социального обеспечения немного шокировало. Я имел опыт работы социального работника и поэтому могу сравнивать уровень социальной защиты. В Украине он ужасен. Ну и уровень обеспечения армии тоже очень контрастирует с японским.

Какую зарплату получает рядовой солдат японской армии?

В эквиваленте - более 2 тысяч долларов.

Почему, по вашему мнению, Япония так быстро развивается, а Украина до сих пор отстает в развитии во многих аспектах?

Если говорить об экономике, то после Второй мировой войны, когда Япония капитулировала и была почти уничтожена, ей пришлось подчиниться победителям - американцам. США и СССР победили, потому навязали свои модели развития проигравшим войну. Поэтому Япония была вынуждена принять американскую модель экономики. Украина же была в составе СССР и развивалась по советскому образцу. Как показало время, это были очень разные по эффективности модели развития. Так в данном случае те, кто проиграл, опередили победителей. К тому же Япония - национальное государство и не была в составе империи, поэтому могла самостоятельно определять свой путь развития. Украина только сейчас находится на пути освобождения от влияния бывшей империи. У нее все еще впереди.

Япония очень успешная и высокоразвитая страна, но там большое количество самоубийств, как думаете, почему? Связано это с тем, что люди слишком правильные и интровертные и даже воевать не имеют права, направлять свою агрессию наружу, поэтому направляют ее на себя?

Возможно, вы правы. Японцы очень дисциплинированные и часто живут почти, как работы, и не позволяют себе лишних эмоций.

Почему вы учитесь здесь?

Сейчас мы проходим обучение работе в команде. Но в глобальном смысле - терпению.

Планируете вернуться в Японию?

Пока останусь здесь. Посмотрим, что будет происходить дальше. Россия, скорее всего, будет инициировать переговоры о Крыма и Донбасса.

Вы готовы воевать дальше?

Да, я готов в любой момент. Только жду приказ.

Чего вам здесь не хватает? О чем скучаете в Японии?

Честно говоря, ни о чем таким не скучаю, я устал от японского образа жизни и мне нравится сейчас в Украине. Новый опыт - то, чего я хочу.

Автор: из открытых источников В 2015 году среди японских страйкболистив проводились тематические игры посвященные российско-украинской войне на Донбассе. За основу взяли униформу бойцов 79 десантно-штуромовои бригады ВСУ

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Ваше кредо по жизни?

Смысл жизни заключается в служении, ценность жизни - в давании.

У нас здесь бойцы со всего мира, рассказывает командир Грузинского легиона Мамука Мамиашвили. "Сейчас всех и не вспомню Грузия, США, Азербайджан, Армения, Пуэрто-Рико, Россия, Бразилия, Индия, Южная Корея, Австралия, Шотландия, Казахстан, Новая Зеландия, Норвегия, Бельгия, Австрия, Арабские эмираты, Израиль, Чечня, Ингушетия, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Греция. 27 бойцов только из Великобритании было из Японии вот. В основном это все кадровые военные из этих стран. во всех разные причины и идеология, но мотивация одна: помочь Украине в борьбе против агрессии России".