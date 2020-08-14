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пятница, 14 августа 2020 13:20

Россия вмешалась в военный конфликт

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Россия вмешалась в военный конфликт
Абхазские формирования захватили Гагру в октябре 1992 года Фото: firstsocial.info

14 августа 1992 года началась война в Абхазии. Конфликт спровоцировало стремление абхазской политической элиты к независимости от Грузии, что отвергали в Тбилиси.

В тот день Грузия ввела в Абхазию войска Национальной гвардии под командованием Тенгиза Китовани. Должны были захватить железную дорогу, установить контроль над станцией Ингири и другими важными объектами. Начались боевые действия, к которым впоследствии подключились и остальные вооруженные силы. Активная фаза длилась около года.

Абхазов поддерживали добровольцы с Северного Кавказа и Россия, которая предоставляла людей, технику и оружие. В свою очередь абхазы уверяли, что используют трофейные.

16-27 сентября 1993 года разгорелась битва за Сухуми, в которой принимали участие российские войска. Город был взят абхазской стороной. На западе Грузии начались восстания. Тогда Глава страны Эдуард Шеварднадзе согласился вступить в СНГ и попросил военной помощи у России. Та "рекомендовала" абхазам остановить наступление.

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14 мая 1994 враждующие стороны подписали в Москве соглашение о прекращении огня и разведения сил. Уже 23 июня на территории Абхазии закрепились "миротворческие" силы СНГ - преимущественно российские подразделения.

Вооруженный конфликт вызвал массовые разрушения. Около 250 тыс. этнических грузин покинули Абхазию.

До 1931 года ССР Абхазия и ССР Грузия были равноправными субъектами, связанными союзным договором. После этот статус был утрачен, Абхазия стала автономной республикой в составе Грузинской ССР, входившей в состав ЗСФСР. Согласно переписи населения 1989 года, в Абхазии с населением 535,6 тыс. человек грузины составляли 45%, абхазы - 18%, армяне - 15%, русские - 14%, греки - 3%. После распада СССР политические конфликты между Грузией и Абхазией значительно усилились.

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Дата
14
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