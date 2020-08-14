Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов

Фото: Albert Lores

Жители столичного Подола обернули памятник философу Григорию Сковороде в центре Киева флагом Беларуси в знак поддержки в их борьбе за демократический режим.

"Соседи сообщества "Подоляночка" и студенты Могилянки одели Сковороду в бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусским народом. 7 лет назад, когда украинский народ восстал на защиту собственного достоинства, могилянцы так же одевали памятник в флаг Евросоюза", - написал активист Павел Калюк в Facebook.

Указывает, что украинцы хорошо понимают белорусов, поэтому не могут оставаться в стороне.

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"Массовые нарушения прав и свобод человека. 26 лет диктатуры. Пренебрежение всеми демократическими ценностями. Мы знаем и понимаем. И мы не можем оставаться в стороне. Мы знаем, что сейчас вы испытываете страх - за свое будущее, перед неопределенностью, перед зверством режима. Бояться - это нормально. Потому что боятся те, кто ценит и кому есть что терять. Не давайте страху победить себя. На самом деле, режим боится вас гораздо больше. Потому вы не одни: рядом с вами всегда есть люди, которым не все равно. Вы боретесь за будущее каждого и каждой из вас, будущее вашего прекрасного народа, будущее всего мира без очередного диктатора. Трымайцеся, сябры, украинцы с вами!".

Над Киевом на дроне запустили огромный бело-красный флаг в знак солидарности с протестами в Беларуси. Участники акции напомнили, что неоднократно поднимали флаги "тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения Киев Прайда, полет над Киевом флага крымскотатарского народа".