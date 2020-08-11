В Киеве оригинально поддержали белорусских протестующих

Бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов. Фото: Dronarium

Над Киевом на дроне запустили огромный бело-красный флаг в знак солидарности с протестами в Беларуси.

Соответствующее видео появилось на странице украинской компании Dronarium в Facebook.

"События в Беларуси невозможно обойти стороной. После закрытия избирательных участков люди мирно вышли на улицы городов, чтобы защитить свое право избирать, но получили за это жесткое подавление со стороны силовиков. Отвечать силой на мирный протест вместо диалога - недопустимо. Украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции достоинства", - говорится в сообщении.

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Участники акции напомнили, что неоднократно поднимали флаги "тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения Киев Прайда, полет над Киевом флага крымскотатарского народа".

"Эта акция может показаться малозначительным делом, но мы верим, что из тысяч и тысяч маленьких разнообразных вещей, может сложиться и правда, которая обязательно победит в итоге", - говорится в заметке.

Бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919), в 1991-1995 годах был государственным флагом Республики Беларусь. После прихода Лукашенко к власти символом страны стал красно-зеленый флаг с вышивкой сбоку - похож на тот, который был при СССР. В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси начались третьи сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы многих городов.