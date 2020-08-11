Обстрел журналистов и первые "коктейли Молотова": как прошла ночь в Минске

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В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси началась третьи сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы многих городов.

В Минске около полуночи, в ответ на разгон сотрудниками спецподразделения ОМОН МВД Беларуси, митингующие начали применять первые "коктейли Молотова".

Власть пригнала в центр Минска военную технику. Около часа ночи силовики применили водяную пушку, которой уничтожили баррикады недалеко универсама "Рига" и разогнали активистов. Однако, впоследствии, протестующие вернулись, сообщает "Радыё Свабода".

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Также силовики "зачистили" станцию ​​метро "Пушкинская". По данным местных Telegram-каналов, по меньшей мере 14 человек серьезно пострадали, а журналистку Татьяну Капитонову оглушила светошумовая граната.

На улице Кальварийской силовики открыли огонь по работникам СМИ, в результате чего пострадала журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская. Она находится в больнице с ранением от резиновой пули, сообщает "Белорусская ассоциация журналистов".

Кроме того, силовики задержали журналистов Татьяну Белашову, Елену Щербинскую и Виталия Дубика.

После трех ночи спецтехника и силовики начали возвращаться на базы.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Произошли первые столкновения с ОМОНом, правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Интернет не работал на территории страны всю ночь. По последним данным ЦИК, у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Вечером 10 августа белорусы снова вышли на протесты. На улицах в Минске силовики применяют слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями.