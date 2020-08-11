Украина должна затянуть Беларусь в Балто-Черноморский союз - эксперт

Третій день протестів у Білорусі - який варіант виходу з кризи. Фото: TUT.by

Желательность консервативного сценария сохранения Лукашенко - заведомо защитная позиция вместо наступательной и очень ненадежная, говорит политолог Владимир Горбач.

"Военно-патриотическая риторика по обеспечению Лукашенко ненападения россиянами с Севера - наивна. Если РФ захочет, то либо заставит Лукашенко или вообще не спросит его разрешения. Офис президента Зеленского занимается тактическим маневрированием и практически устранился от реализации национальных интересов", - говорит эксперт.

Считает, что в стратегическом плане национальные интересы Украины заключаются во включении Беларуси в Балто-Черноморское содружество. С Лукашенко это невозможно.

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"Реальной альтернативы Лукашенко - национальной политической силы в Беларуси еще нет. Ну, или уже нет - они зачищены именно Лукашенко. Но такая политическая сила, лишенная решающего влияния России может зародиться в горниле этих уличных (и не только уличных) протестов. Если над этим работать совместно с другими странами-соседями Беларуси - Польшей, Литвой, Латвией. В конце концов сами россияне, если они не остановятся, а они не остановятся, убедят белорусских патриотов в необходимости защиты от них. Протест не подавлен. К политическому кризису уже осенью добавится социально-экономический. И российский ультиматум по аннексии не за горами. Только существование внутренней патриотической политической организации может остановить сценарий поглощения Беларуси. И шансы на это есть. Светлана Тихановская записала видео - она ​​выходит из игры. Ну, или ее выводят из игры. То есть не просто отказывается от борьбы, но и от претензии на президентство. Это значит, Лукашенко остается на переходный период. Если его не убьют", - добавляет Горбач.

Оптимальным вариантом выхода из ситуации называет возвращение Беларуси к Конституции 1994 года - к Парламентской республике и конкурентным парламентским выборам.

В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси началась третьи сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы многих городов.