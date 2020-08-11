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вторник, 11 августа 2020 11:51

Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили

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Полиция отпустила 5 задержанных участников вчерашних протестов под белорусским посольством в Киеве. 10 августа вечером там собрались около сотни белорусов и украинцев.

Полицейские составили на задержанных протоколы, сообщается в сюжете "ТСН".

Автор: "Радио Свобода"
  Кольченко при задержании полицейскими
Кольченко при задержании полицейскими


"Вышли, как заявили, чтобы мирно поддержать протесты в соседней стране. Сначала слушали музыку, жгли файеры и кричали лозунг "живет Беларусь". И вдруг полиция скрутила 1 из митингующих. Он якобы принес на акцию яйца, которыми собирался забрасывать здание посольства. В толпе говорят — это был провокатор. Еще четверо мужчин попытались прорвать кордон полиции, чтобы освободить своего товарища. Их копы тоже задержали ", — говорится в сюжете.



Среди 5 задержанных был и бывший узник Кремля Александр Кольченко.

"За хулиганство и неповиновение требованиям полиции правонарушителей привлекли к административной ответственности, но отпустили домой", — уточняется в сюжете.

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У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения. Один из митингующих полиция завалила на асфальт и вынесла во дворы домов напротив. Всего участие в акции принимают около 60 человек. Среди них представители белорусской общины и украинские активисты.

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