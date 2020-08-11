Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили

Полиция отпустила 5 задержанных участников вчерашних протестов под белорусским посольством в Киеве. 10 августа вечером там собрались около сотни белорусов и украинцев.

Полицейские составили на задержанных протоколы, сообщается в сюжете "ТСН".





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У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения. Один из митингующих полиция завалила на асфальт и вынесла во дворы домов напротив. Всего участие в акции принимают около 60 человек. Среди них представители белорусской общины и украинские активисты.