Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили

Полиция отпустила 5 задержанных участников вчерашних протестов под белорусским посольством в Киеве. 10 августа вечером там собрались около сотни белорусов и украинцев.
Полицейские составили на задержанных протоколы, сообщается в сюжете "ТСН".
"Вышли, как заявили, чтобы мирно поддержать протесты в соседней стране. Сначала слушали музыку, жгли файеры и кричали лозунг "живет Беларусь". И вдруг полиция скрутила 1 из митингующих. Он якобы принес на акцию яйца, которыми собирался забрасывать здание посольства. В толпе говорят — это был провокатор. Еще четверо мужчин попытались прорвать кордон полиции, чтобы освободить своего товарища. Их копы тоже задержали ", — говорится в сюжете.
Среди 5 задержанных был и бывший узник Кремля Александр Кольченко.
"За хулиганство и неповиновение требованиям полиции правонарушителей привлекли к административной ответственности, но отпустили домой", — уточняется в сюжете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Беларуси: Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление
У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения. Один из митингующих полиция завалила на асфальт и вынесла во дворы домов напротив. Всего участие в акции принимают около 60 человек. Среди них представители белорусской общины и украинские активисты.
Комментарии