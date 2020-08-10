У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения - есть задержанные

Задержали двух человек. Фото: "Главком"

У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения.

Полиция задержала по меньшей мере двух человек, передает УНИАН.

Один из митингующих полиция завалила на асфальт и вынесла во дворы домов напротив. Задержали еще одного активиста.

Участники акции попытались перекрыть дорогу машине полиции. Некоторые активисты хотели бросить яйца, но полиция помешала этому.

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Сначала протест был мирным. Жгли файеры.

Всего участие в акции принимают около 60 человек. Среди них представители белорусской общины и украинские активисты.

Национальная полиция сообщает, что на пятерых задержанных составили админпротоколы о мелком хулиганстве.

В Беларуси демонстранты собираются на новую акцию протеста из-за результатов голосования на президентских выборах. В Минске акция запланирована на 19.00 у стелы, а также в других регионах страны.