"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видео для белорусов. Фото: proholovne.com.ua

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку митингующих в Беларуси, где не утихают протесты после выборов президента 9 августа.

"Сейчас пришло такое время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают. Вспомните, как нас поддержала Беларусь. Вспомните, чья была кровь на Майдане. Вспомните друзей, которые стояли за нас и верили в нас", - говорит на видео музыкант.

Хлывнюк просит украинцев быть осторожными с высказыванием и не лезть в чужую страну, но не забывать о поддержке.

"Молчать - это не вариант. Мы будем очень осторожными, я надеюсь, в своих высказываниях, как должно быть у соседей, потому что это не наша страна, они сами разберутся. Но услышьте слова поддержки: мы очень волнуемся, и хотели бы очень, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна была цветущая, богатой и счастливой ".

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Также он рассказал, что в ходе протестов в Беларуси задержали 3 его знакомых - Светлану Сугако, Надежду Бродскую и Дарью Андреянову.

"К сожалению, слова поддержки нужны и моим друзьям, и я это чувствую. 3 из моих знакомых были арестованы. Это две менеджерки Белорусского свободного театра и одна актриса. Держитесь, пожалуйста", - говорит Хлывнюк.

Министры иностранных дел стран "люблинского треугольника" (Украина, Литва и Польша) призвали власти Беларуси не применять силу и освободить задержанных минувшей ночью протестующих.