Выборы в Беларуси: Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление

Благополучие народа Беларуси важно для всей Европы, отмечают главы МИД Люблинского треугольника. Фото: Reuters

Министры иностранных дел стран "люблинского треугольника" (Украина, Литва и Польша) призвали власти Беларуси не применять силу и освободить задержанных минувшей ночью протестующих.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое вечером 10 августа опубликовали на официальном сайте МИД Украины.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.

Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем.

Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь.

При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу" - отмечается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Центральная избирательная комиссия сообщила, что, по предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80% голосов. Его основная оппонентка Светлана Тихановская-10%. Результаты выборов вызвали протесты в Минске и других белорусских городах. По данным правозащитников, задержаны по меньшей мере 150 человек.