В Беларуси продолжаются массовые протесты. Фото: REUTERS

Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская уехала из Беларуси. Она в Литве.

Накануне Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК и требовала повторного голосования на ряде участков. О выезде Тихановской в страну сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

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Глава дипведомства отметил, что Тихановская в безопасности. Причины, по которым лидер оппозиции покинула Беларусь, - пока неизвестны.

В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси началась 3-и сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы во многих городах. В Минске около полуночи, в ответ на разгон сотрудниками спецподразделения ОМОН МВД Беларуси, митингующие начали применять первые "коктейли Молотова".