Білорусь погодилася відпустити одного із затриманих під час протестів українців

Украина и Беларусь договорились об освобождении из-под стражи одного из задержанных украинцев. Фото: REUTERS

Украина и Беларусь договорились об освобождении из-под стражи одного из задержанных украинцев.

Он сможет вернуться домой в пятницу, 14 августа, после оплаты штрафа. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в эфире "Общественного радио".

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"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. Мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси", - сказал Енин.

Он отметил, что "очень сложно" установить местонахождение задержанных и получить возможность их посетить. Однако, заверил, что всем нашим гражданам предоставят правовую помощь.

В Беларуси на фоне массовых акций протеста задержали четырех украинцев - волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину и парня, чье имя не разглашается. Известно, что последнего задержали в Бресте.