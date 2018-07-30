Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

В Западной Украине после ликвидации ЗУНР начали политику полонизации. Фото: Цензор.Нет

31 июля 1924 года Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Галичины.

Закон ограничивал употребление украинского языка в административных органах и судах на подвластных полякам украинских землях. Министр образования Грабский осуществил реформу образования, вытеснив украинский язык из школ. Если в 1922-1923 году в Восточной Галичине существовали 2532 украинские школы, то в 1929-1930-м их осталось 749. В 1937 году их оставалось только 352.

На Волыни в течение этого времени количество украинских школ сократилось с 440 до 8. На уровне среднего образования положение было еще хуже. В 1931 году одна польская гимназия приходилась на 16 тыс. поляков, одна украинская - на 230 тыс. украинцев.

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Во Львовском университете ликвидировали украинские кафедры, а самих украинцев пытались туда не допускать. Когда же украинские преподаватели и студенты устроили свой собственный неофициальный "тайный" университет во Львове, польские националисты при поддержке официальных властей начали его погромы. Это продолжалось несколько лет, пока читать лекции на украинском языке стало невозможно даже в условиях подполья.

25 июля 1920 года Евгений Петрушевич сформировал зарубежное правительство Западно-Украинской Народной Республики в столице бывшей Австро-Венгрии - Вене. В правительство вошли опытные политики Кость Левицкий, Осип Назарук, Иосиф Ганинчак. Последний впоследствии стал генеральным прокурором Австрии. ЗУНР существовала с 13 ноября 1918 года, а правительство в изгнании действовало до 15 марта 1923 года.