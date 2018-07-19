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четверг, 19 июля 2018 13:52

Рассказали о подпольщике, который придумал собственный алфавит

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Рассказали о подпольщике, который придумал собственный алфавит
Воин УПА вел записи тайными символами. Фото: Zik

Боец УПА Владимир Черкавский придумал собственный алфавит, когда 20 лет скрывался от советских спецслужб.

Мужчина прятался в селе Старые Петликовцы Бучацкого района Тернопольской области у своей знакомой Петрунелии Щербань. Мужчина все время лежал в тайнике длиной 2,5 м и шириной менее метра, сообщает "Историческая правда".

Подпольщик прочитал в тайнике книгу "Древняя история". Решил создать собственный алфавит, который был бы понятен только ему.

"Он решил создать шифр, которым бы мог вести свои записи. Этот алфавит был довольно интересным. Именно таким языком Черкавский и записывал себе книги и рецензии", - вспоминает кандидат исторических наук Сергей Волянюк.

В 1955-м подпольщик решил приготовить пищу больной Петрунелии Щербань. Черкавский поймал соседскую курицу и его увидел местный участковый. Повстанец выстрелил в милиционера и скрылся. В июле 1967-го, утром, в дом Петрунелии пришли спецслужбы с обыском. Владимира Черкавского арестовали.

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Следователю Черкавский пытался доказать, что изъятый ​​при аресте тетради с неизвестными отметками - это придуманный им алфавит, а не зашифрованные послания.

"С 40-х в подполье широко практиковалось ведение кодов. Возможно, работники КГБ думали, что это повстанческое шифр и хотели добыть ключ, чтобы расшифровать другие документы", - отмечает Сергей Волянюк.

Владимира Черкавского приговорили к 10 годам колонии строгого режима и еще 5 годам ссылки. Петрунелии Щербань дали 3 года.

Отбыв весь срок наказания, в 1982 гому Владимир Черкавський вернулся в Тернопольскую область.

По состоянию на 18 мая 1928 года в Украине действовало 17 632 общеобразовательных школ. Больше всего из них было школ с украинским языком преподавания. В них обучалось 2 млн 105 тыс. школьников. Об этом сообщил народный комиссар просвещения УССР Николай Скрипник в Харькове на заседании политбюро ЦК КП (б) У. Обсудило состояние трудовых школ национальных меньшинств в УССР. Это было во времена украинизации.

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