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пятница, 15 ноября 2019 23:13

Затопило подвалы замка, в которых снимали "Игру престолов"

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В хорватском городе Сплит затопило подвалы дворца римского императора Диоклетиана.

Это произошло из-за проливных дождей в стране, сообщает vijesti.hrt.hr.

Сейчас подземелья являются выставочными залами и популярной съемочной площадкой. Здесь снимали "подземелье драконов" для сериала "Игра престолов".

Воду из подземелья выкачивали аварийные бригады.

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Одной из туристических достопримечательностей Ровенской обл. является Таракановский форт. Он расположен близ села Тараканов Дубенского района над рекой Иквой.

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