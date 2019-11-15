Затопило подвалы замка, в которых снимали "Игру престолов"

В хорватском городе Сплит затопило подвалы дворца римского императора Диоклетиана.
Это произошло из-за проливных дождей в стране, сообщает vijesti.hrt.hr.
Сейчас подземелья являются выставочными залами и популярной съемочной площадкой. Здесь снимали "подземелье драконов" для сериала "Игра престолов".
Воду из подземелья выкачивали аварийные бригады.
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Одной из туристических достопримечательностей Ровенской обл. является Таракановский форт. Он расположен близ села Тараканов Дубенского района над рекой Иквой.
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