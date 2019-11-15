Затопило подвалы замка, в которых снимали "Игру престолов"

В хорватском городе Сплит затопило подвалы дворца римского императора Диоклетиана.

Это произошло из-за проливных дождей в стране, сообщает vijesti.hrt.hr.

Сейчас подземелья являются выставочными залами и популярной съемочной площадкой. Здесь снимали "подземелье драконов" для сериала "Игра престолов".

Воду из подземелья выкачивали аварийные бригады.

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