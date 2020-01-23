Застрелился генерал службы безопасности

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 1206
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2035
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1125
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3780
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1593
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
15
14
27
4
12
&quot;Харьков и Донецк исконно украинские&quot; - какой была первая &quot;Живая цепь&quot;
"Харьков и Донецк исконно украинские" - какой была первая "Живая цепь"
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Нашли руины с ритуальными изображениями
Нашли руины с ритуальными изображениями
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
В бою с украинцами погиб российский генерал
В бою с украинцами погиб российский генерал
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1314
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1647
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2988
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 783
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 10:58

Застрелился генерал службы безопасности

1 Комментировать
Застрелился генерал службы безопасности
Погиб глава Службы безопасности ОУН Николай Арсенич Фото: twitter.com/History_Ukraine

Глава Службы безопасности ОУН и генерал безопасности УПА Николай Арсенич погиб в районе поселка Жуков Тернопольской области 23 января 1947-го. Застрелился, когда убежище в лесу окружили войска МГБ СССР.

СБ ОУН (б) возглавлял с 1941-го. К самой организации присоединился за 12 лет до того. Учился на специальных курсах военной разведки под Краковом где тренировался и немецкий Абвер - так частично изучил тактику немецких спецслужб.

Под его руководством построили эффективную сеть территориальных органов Службы безопасности. Она противодействовала одновременно и Гестапо и НКВД. Стала независимой от местных проводников ОУН. Сам участвовал в Великих чрезвычайных собраниях ОУН и совещаниях руководящего состава. Награжден Золотым крестом заслуги УПА.

Борьба на истощение украинцев продолжалась годами и 11 января 1947-м Арсенич написал последнее известное письмо командиру УПА Роману Шухевичу в котором предлагал повстанцам изменить тактику, пишет для Исторической правды Вахтанг Кипиани.

"На ближайшее время перспектив нет и вряд ли будут в течение ближайших нескольких десятков, а может и сотен лет, - сообщает он. - Надо переключить низы на подпольную работу и правильно управлять людьми".

Считал, что пора легализироватся и работать с украинцами, завоевывая их авторитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины УПА обратились к украинцам за рубежом

За 12 дней криивку, в которой он находился вместе со своей женой, референтом Украинского Красного Креста Анной Гунько, охранником "Климом" и рефренткой Светланой Галушкой окружили. В НКВД приказали сдаться, но охранник атаковал и был ранен, после чего подорвал себя гранатой. Тогда Николай Арсенич сжег документы, застрелил жену и Светлану, потом застрелился сам. Как выяснилось позже Светлана была завербована чекистами.

Деятель УПА Людмила Фоя погибла в бою с НКВД 19 июля 1950-го. Женщина была двойным агентом. В НКВД ее знали как "Апрельскую". В УПА как "Марка Перелесника". Участвовала в контрразведывательной операции против советских спецслужб. Работала в подпольной прессе повстанцев. Чекисты узнали от замученных пленных повстанцев, что Фоя ведет двойную игру. Ее объявили в розыск. Искали почти 4 года. Женщина подорвала себя на гранате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Застрелился генерал службы безопасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Застрелился генерал службы безопасности

В Китае произошло самое страшное землетрясение

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 46172
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 28568
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 23717
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 18684
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 5 Просмотров: 11340
История
В Китае произошло самое страшное землетрясение
В Китае произошло самое страшное землетрясение
 Просмотров: 1215
Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин
Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин
 Просмотров: 1053
Нашли "дом смерти" викингов
Нашли "дом смерти" викингов Просмотров: 648
В море нашли уникальный перстень
В море нашли уникальный перстень Просмотров: 2538
Историк объяснил, почему Бандеру начали называть антисемитом
Историк объяснил, почему Бандеру начали называть антисемитом 1 Просмотров: 2097
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
5
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 205
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua