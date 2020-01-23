Застрелился генерал службы безопасности

Погиб глава Службы безопасности ОУН Николай Арсенич Фото: twitter.com/History_Ukraine

Глава Службы безопасности ОУН и генерал безопасности УПА Николай Арсенич погиб в районе поселка Жуков Тернопольской области 23 января 1947-го. Застрелился, когда убежище в лесу окружили войска МГБ СССР.

СБ ОУН (б) возглавлял с 1941-го. К самой организации присоединился за 12 лет до того. Учился на специальных курсах военной разведки под Краковом где тренировался и немецкий Абвер - так частично изучил тактику немецких спецслужб.

Под его руководством построили эффективную сеть территориальных органов Службы безопасности. Она противодействовала одновременно и Гестапо и НКВД. Стала независимой от местных проводников ОУН. Сам участвовал в Великих чрезвычайных собраниях ОУН и совещаниях руководящего состава. Награжден Золотым крестом заслуги УПА.

Борьба на истощение украинцев продолжалась годами и 11 января 1947-м Арсенич написал последнее известное письмо командиру УПА Роману Шухевичу в котором предлагал повстанцам изменить тактику, пишет для Исторической правды Вахтанг Кипиани.

"На ближайшее время перспектив нет и вряд ли будут в течение ближайших нескольких десятков, а может и сотен лет, - сообщает он. - Надо переключить низы на подпольную работу и правильно управлять людьми".

Считал, что пора легализироватся и работать с украинцами, завоевывая их авторитет.

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За 12 дней криивку, в которой он находился вместе со своей женой, референтом Украинского Красного Креста Анной Гунько, охранником "Климом" и рефренткой Светланой Галушкой окружили. В НКВД приказали сдаться, но охранник атаковал и был ранен, после чего подорвал себя гранатой. Тогда Николай Арсенич сжег документы, застрелил жену и Светлану, потом застрелился сам. Как выяснилось позже Светлана была завербована чекистами.

Деятель УПА Людмила Фоя погибла в бою с НКВД 19 июля 1950-го. Женщина была двойным агентом. В НКВД ее знали как "Апрельскую". В УПА как "Марка Перелесника". Участвовала в контрразведывательной операции против советских спецслужб. Работала в подпольной прессе повстанцев. Чекисты узнали от замученных пленных повстанцев, что Фоя ведет двойную игру. Ее объявили в розыск. Искали почти 4 года. Женщина подорвала себя на гранате.