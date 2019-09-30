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понедельник, 30 сентября 2019 14:00

Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании

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Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании
Ольга Чемерис вместе с чекистами. Фотография сделана с целью шантажа женщины Фото: wikipedia

Подпольщицу ОУН Ольгу Чемерис чекисты приговорили к расстрелу 30 сентября 1950-го. Женщина стала одной из немногих, кому украинский суд отказал в посмертной реабилитации.

При жизни побывала в немецком концлагере. После освобождения в 1943-м строила укрепления против советской армии в Станиславской - теперь Ивано-Франковской области. Там познакомилась с подпольщиками ОУН и увлеклась идеями организации.

Выполняла задачи разведчицы и пропагандистки. Впоследствии была назначена машинисткой в ​​Карпатский краевой провод ОУН. Работала под руководством публициста Михаила Дяченка, в которого влюбилась.

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Заболела туберкулезом и отправилась на лечение в Ровенскую область. Там ее схватили советские разведчики. Рассказала, что Карпатский провод находился в Черном лесу. Но за серьезную агентку ее не восприняли и отпустили.

Повторно арестовали 1948-го во Львове. Уговаривали к сотрудничеству с целью выдачи Дьяченка. Женщина согласилась, ее отпустили к оуновцам. Но задачу не выполнила, продолжила отношения с Дяченком и родила от него ребенка.

Через год ее арестуют повторно. На допросах призналась, что любила мужчину. При этом рассказала многое о самом подполье. Получив ценную информацию ее решили расстрелять в Станиславе - теперь Ивано-Франковске. Приговор исполнили в местной тюрьме.

Деятель УПА Людмила Фоя погибла в бою с НКВД 19 июля 1950-го. Женщина была двойным агентом. В НКВД ее знали как "Апрельскую". В УПА как "Марка Перелесника". Участвовала в контрразведывательной операции против советских спецслужб. Работала в подпольной прессе повстанцев. Чекисты узнали от замученных пленных повстанцев, что Фоя ведет двойную игру. Ее объявили в розыск. Искали почти 4 года. Женщина подорвала себя на гранате.

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Дата
30
сентября

Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании

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