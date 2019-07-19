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пятница, 19 июля 2019 11:52

Подорвала себя гранатой - погибла украинка, которая сотрудничала с врагом

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Подорвала себя гранатой - погибла украинка, которая сотрудничала с врагом
Двойной агент Людмила Фоя погибла 19 июля 1950-го Фото: wikipedia

Деятель УПА Людмила Фоя погибла в бою с НКВД 19 июля 1950 года. Женщина была двойным агентом. В НКВД ее знали как "Апрельскую". В УПА как "Марка Перелесника". Участвовала в контрразведывательной операции против советских спецслужб. Работала в подпольной прессе повстанцев.

Девушка училась в Киевском медицинском университете и в 1942-м стала членом ОУН. Участвовала в пропагандистской работе против нацистов. Когда в ноябре 1943-го Красная Армия заняла Киев переформатировала свою работу на новых врагов. Печаталась под псевдонимом "Перелесник".

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В 1944-м ее деятельность разоблачили агенты НКВД, однако после допросов решили, что девушка может помочь в разгроме УПА. Задача агента "Апрельской" состояла в налаживании связей между якобы "киевским", созданным чекистами и волынским подпольем. Девушку отправили на Волынь вместе с агентшей Ниной Калуженко, где она сразу призналась, что завербована советскими спецслужбами, напарницу казнили. Тогда в УПА планируют использовать ее против НКВД. Возвращается в Киев. Отсутствие напарницы объясняет ее переходом на сторону ОУН. Снова возвращается в Луцк с новыми заданиями.

В 1946-м в НКВД от замученных пленных повстанцев узнали что Фоя ведет двойную игру. Ее объявили в розыск. Искали почти 4 года. 19 июля 1950-го 446-й стрелковый полк МГБ СССР наткнулся на укрытия повстанцев. Завязался бой в ходе которого женщину сильно ранили. Она подорвала себя гранатой.

Участника сопротивления и бойца УПА Василия Макуха арестовали 11 июля 1946-го. Назначили 10 лет трудовых лагерей.

1944-го его призвали в советскую армию. 17-летний парень бежал и присоединился к рядам повстанцев. При выполнении приказа командира Заверюхи попал в засаду НКВД. Его серьезно ранили в ногу и взяли в плен. Помощь мужчине оказали в Сокальской больнице, однако стал военнопленным. На допросах его не раз били по раненой ноге, требуя выдать тайники повстанцев. Мужчина не делает этого.

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Дата
19
июля

Подорвала себя гранатой - погибла украинка, которая сотрудничала с врагом

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