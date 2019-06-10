Задержали украинского полковника, подозреваемого в государственной измене

Украинского полковника Петра Болбочана обвинили в государственной измене Фото: Википедия

Полковника армии Украинской Народной Республики Петра Болбочана арестовали 10 июня 1919-го. Арест проводили по приказу главного атамана войск УНР Симона Петлюры.

1917-го офицер царской армии Петр Болбочан присоединился к активной постройке украинского автономного государства. Помогал формировать 1-й Украинский полк имени Богдана Хмельницкого. Стал командиром Первого Украинского республиканского корпуса. После ликвидации корпуса присоединился ко Второму Запорожскому пешему куреню под командованием генерала Константина Присовского. Принимал активное участие в борьбе Центральной Рады против большевистских отрядов Егорова, Берзина и Знаменского.

2 марта 1918-го именно Второй Запорожский курень под командованием Болбочана вошел в освобожденный от большевиков Киев. Участвовал в ожесточенных боях в Крыму и на российско-украинской границе.

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Войско Болбочана первым переходит на сторону Директории УНР в ходе восстания против гетмана Павла Скоропадского в ноябре 1918-го. Продолжает борьбу с большевиками на Слобожанщине. Вынужден отступать из Харькова под давлением превосходящей Красной армии. За это обвинен в сдаче города без боя. Отстранен от командования Запорожским куренем. Болбочан оспаривает приговор. По ходатайству командира сечевых стрельцов Евгения Коновальца его отправляют в Станислав - теперь Ивано-Франковск. Там за ним следит местная власть.

Запорожцы обращаются к правительству УНР с просьбой вернуть командира. Пишут ходатайство государственному инспектору подразделения Гавришко. Инспектор соглашается и выдает соответствующий приказ, сообщив Симона Петлюру. Последний воспринимает это как государственный переворот.

9 июня 1919-го Петлюра приказывает арестовать Болбочана и Гавришко "за преступную деятельность против правительства УНР и попытку самовольного захвата власти". 28 июня 1919-го в 22:00 на станции Балин у Каменец-Подольского полковника расстреляли.

21 мая 1917-го в Киеве завершил работу Первый Всеукраинский военный съезд. В работе съезда приняли участие около 900 делегатов из разных воинских частей, украинских групп, обществ и организаций армий всех фронтов, Балтийского и Черноморского флотов, а также отдельных гарнизонов и округов Украины. Они представляли интересы более 1,5 млн военных украинцев. Представителя фронтовых военных организаций Симона Петлюру избрали в Генеральный секретариат УНР на должность Генерального секретаря по военным делам. Съезд признал Украинскую Центральную Раду единственным компетентным органом, призванным решать все дела, касающиеся Украины.