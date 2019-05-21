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вторник, 21 мая 2019 12:25

Начали формировать новые украинские войска

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Начали формировать новые украинские войска
Закончился Первый Всеукраинский военный съезд. Фото: BBC

21 мая 1917-го в Киеве завершил работу Первый Всеукраинский военный съезд.

В работе съезда приняли участие около 900 делегатов из разных воинских частей, украинских групп, обществ и организаций армий всех фронтов, Балтийского и Черноморского флотов, а также отдельных гарнизонов и округов Украины. Они представляли интересы более 1,5 млн военных украинцев.

Представителя фронтовых военных организаций Симона Петлюру избрали в Генеральный секретариат УНР на должность Генерального секретаря по военным делам. Съезд признал Украинскую Центральную Раду единственным компетентным органом, призванным решать все дела, касающиеся Украины.

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Началось формирование первой украинской воинской части - полка им. Богдана Хмельницкого. Командиром полка был назначен полковник Юрий Капкан. Началась украинизация военных частей, в которых служили украинцы.

В честь Симона Петлюры установили мемориальный барельеф в Киеве. Автором памятника является скульптор Василий Маркуш.

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