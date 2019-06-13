Вятрович объяснил, когда полякам позволят переносить свои захоронения

Вятрович указал на обязанность поляков восстановить украинские памятники. Фото: "Рубрика"

Полякам разрешат искать и эксгумировать захоронения после восстановления разрушенных украинских памятников на польской территории.

Об этом сказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в интервью "Цензор.нет".

"По состоянию на сейчас разрушено 15-16 памятников, и ни один не восстановлен. На украинской территории тоже были такие провокации и, между прочим, все 4 польских памятника восстановлены. И более того, названы исполнители осквернения и доказано их сотрудничество с российскими спецслужбами. В Польше ни одно из нападений не расследовано и ни один из памятников не восстановлен. Польша не пытается гасить эти польские настроения, которые нарастают.

На встрече с президентом Зеленским президент Дуда сразу заявил, что он будет говорить о восстановлении поисковых работ на украинской территории. Мы готовы к этому, но есть одно условие - восстановление разоренных украинских памятников на польской территори", - сказал он.

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Польша обязалась восстановить поврежденные украинские памятники на своей территории. Это прописано в двустороннем соглашении.

"Польша взяла на себя их охрану в соответствии с межгосударственным соглашением с Украиной. Это требование озвучивалось мной персонально, министром иностранных дел Климкиным, вице-премьер-министром Розенко на переговорах с польской стороной. С польской стороны раздавались обнадеживающие заявления, но по возвращении в Польшу ситуация менялась. К сожалению, я думаю, что некоторые польские политики, которые решили сыграть на ультраправых настроениях, так разожгли их, что сейчас сами не способны их подчинить", - сказал Вятрович.

Захоронение под разрушенным памятником в честь Украинской повстанческой армии обнаружили в польском поселке Грушовичи, что в округе Перемышль. Под монументом нашли два гроба. Его разрушили в апреле 2017 года по решению местных властей.