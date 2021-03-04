Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад

Чешские ученые при поддержке бразильских коллег воссоздали лицо князей Богемии Спитигнева I и Вратислава I из династии Пржемысловичей. Оба были сыновьями святой Людмилы из Псова и правили около 1,1 тыс. лет назад.

Спитигнев также известен как основатель Пражского Града. Вратислав - как отец Вацлава I, которого почитают как покровителя и небесного защитника Чехии, информирует radio.cz.

Для реконструкции использовали настоящие черепа братьев и применили технику под названием фотограмметрия. Четкие и точные цифровые снимки позволили восстанавливать внешность в мельчайших деталях и не повредить остатки князей.

Автор: radio.cz Показали, как могли выглядеть князья Спитигнев I и Вратислав I

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Наиболее оригинальным в реконструкции стало то, что ученым удалось определить истинный цвет глаз и волос с помощью нового метода ДКН анализа. Ведь обычно в реконструкциях лица эти детали добавляют по своему усмотрению. Прически и бороды князей - придуманы. Одели их в аутентичную одежду, изображение которой сохранились в рукописях и миниатюрах.

Работа по воссозданию длилась 5 лет. Ученые получили разрешение от Пражского архиепископства воссоздать лицо Святой Людмилы и Вацлава I.

Ученые из Афинского университета воссоздали лицо девушки, которая жила на планете около 9 тыс. лет назад. Для реконструкции образа специалисты применяли математические алгоритмы и компьютерную томографию.