Ученые воссоздали лицо девушки, которая жила 9 тыс. лет тому назад

Ученые из Афинского университета воссоздали лицо девушки, которая жила на планете около 9 тыс. лет назад.

Для реконструкции образа специалисты применяли математические алгоритмы и компьютерную томографию, сообщает Reuters.

Отмечается, что лицо и череп девушки помогали воссоздать эндокринолог и ортопед. Ученые также воспользовалась 3D-принтером, который помог напечатать череп древней девушки.

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"У девушки было массивный подбородок и скулы. Цвет кожи и глаз этой вывели из общих характеристик людей, которые жили в этом регионе. Возраст удалось установить по зубам: девушке было всего 18 лет", - рассказали ученые.

Они установили, что девушка проживала в конце мезолита - эпохи перехода людей от сбора к выращиванию зерновых культур. Об обстоятельствах его смерти не сообщается.

"Это самое начало цивилизации. Поэтому группа ученых назвала девушку Авги - в переводе с греческого это слово означает "рассвет". Череп 18-летней Авги обнаружили в 1993 году в пещере Теопетра, Центральная Греция", - говорится в сообщении.

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