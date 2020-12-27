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воскресенье, 27 декабря 2020 17:25

Ученые воссоздали лицо девушки, которая жила 9 тыс. лет тому назад
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Ученые из Афинского университета воссоздали лицо девушки, которая жила на планете около 9 тыс. лет назад.

Для реконструкции образа специалисты применяли математические алгоритмы и компьютерную томографию, сообщает Reuters.

Отмечается, что лицо и череп девушки помогали воссоздать эндокринолог и ортопед. Ученые также воспользовалась 3D-принтером, который помог напечатать череп древней девушки.

Исследователи реконструировали лицо девушки, которая проживала на Земле примерно 9 тысяч лет назад. Фото: Reuters
Исследователи реконструировали лицо девушки, которая проживала на Земле примерно 9 тысяч лет назад. Фото: Reuters
Исследователи реконструировали лицо девушки, которая проживала на Земле примерно 9 тысяч лет назад. Фото: Reuters
Исследователи реконструировали лицо девушки, которая проживала на Земле примерно 9 тысяч лет назад. Фото: Reuters

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"У девушки было массивный подбородок и скулы. Цвет кожи и глаз этой вывели из общих характеристик людей, которые жили в этом регионе. Возраст удалось установить по зубам: девушке было всего 18 лет", - рассказали ученые.

Они установили, что девушка проживала в конце мезолита - эпохи перехода людей от сбора к выращиванию зерновых культур. Об обстоятельствах его смерти не сообщается.

"Это самое начало цивилизации. Поэтому группа ученых назвала девушку Авги - в переводе с греческого это слово означает "рассвет". Череп 18-летней Авги обнаружили в 1993 году в пещере Теопетра, Центральная Греция", - говорится в сообщении.

Во время незаконных раскопок в оккупированном Крыму археологи нашли винодельню на месте античного города Парфения. Ученые нашли резервуары для виновного сусла и давильный площадку.

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