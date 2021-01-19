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вторник, 19 января 2021 09:01

Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью

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Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью
После прорыва митингующих к парламенту 19 января 2014-го, в больницы обратилось 24 человека Фото: hromadske.ua

Майдан 19 января 2014 года перерос в силовое противостояние с властями. После 200-тысячного митинга на майдане Независимости активисты "Правого сектора" штуровали охрану правительственного квартала. Те события называли "Кровавое крещение" или "Вогнехреща"

Они стали ответом на принятие 16 января "Законов о диктатуре". Штурм начался после того, как лидер партии "Батькивщина" Арсений Яценюк по требованию Майдана назвать единого лидера сопротивления объявил, что "здесь есть лидер, это украинский народ".

Часть людей с евромайдана решили пройти к зданию Верховной Рады, чтобы выразить протест. Дорогу им перекрыли бойцы "Беркута". Они заградились автобусами и грузовиками у входа на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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По сообщениям столичных медиков, по состоянию на 20:00 воскресенья за медицинской помощью обратились 24 пострадавших во время столкновений на Европейской площади и возле стадиона "Динамо", 3 из них госпитализированы. У 2 - рваные раны, у 3-го - перелом руки.

С ночи на 20 января столкновения с спецназовцами стали перманетный и жестокими. В ответ на обстрел фейерверками, забросами брущаткой и "коктейлями Молотова", милиция стала регулярно обстреливать протестующих резиновыми пулями, свето-шумовыми гранатами, снарядами со слезоточивым газом и поливать баррикады из водометов.

1 декабря 2013 на майдане Независимости в Киеве вышли до 1 млн людей. Началась Революция достоинства.

Ночью 30 ноября спецподразделение "Беркут" устроил на площади силовой разгон протестующих. Это возмутило украинцев.

На следующий день люди собрались на Всеукраинском вече. В 12:00 колонна митингующих двинулась с Михайловской площади на ул. Владимирской в ​​парк Шевченко. Далее шли по Крещатику, мимо Бессарабской площади до майдана Независимости.

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Дата
19
января

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