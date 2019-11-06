Власти пообещали Галичине автономию

Украинцы негативно восприняли автономию. Фото: "Збруч"

6 ноября 1916 в Вене император Австро-Венгрии Франц-Иосиф провозгласил указ об автономии Галичины.

В указе было обещание расширить автономию всей Галичины без разделения на польскую и украинскую части. Украинцы считали, что это ухудшило бы их положение. Галичане боролись за разделение, потому что это дало бы им возможность выбирать больше украинских депутатов и самим распоряжаться налогами.

Намерения украинцев не нашли понимания и поддержки у австрийского руководства. Руководители империи считались с сильным польским влиянием. Поляки стремились к восстановлению своего государства с включением в его состав и украинских земель.

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На следующий день Австро-Венгрия и Германия в совместном заявлении провозгласили 10 польских губерний Российской империи независимым польским государством. В его состав вошли и украинские земли.

В качестве протеста украинские депутаты австрийского парламента подали в отставку.

1 ноября 1918 года украинцы захватили власть во Львове. Город принадлежал Австро-Венгерской империи. В октябре 1918-го император Карл объявил о преобразовании монархии в федерацию народов. Национальные движения получили возможность создать независимые государства.