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вторник, 15 октября 2019 05:09

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

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Вдохновитель Гитлера был психически больным философом
175 лет назад в немецкой деревне Рекк родился Фридрих Ницше. Фото: aristocrats.fm

15 октября 175 лет назад в немецкой деревне Реккен родился Фридрих Ницше - философ, поэт, филолог, и композитор. Его философию часто связывают с Гитлером и нацизмом. Хотя сам Гитлер был знаком только с его младшей сестрой Элизабет. Она пригласила диктатора в музей Ницше и познакомила с его философией. Гитлер был поражен. Назначил Элизабет пожизненную пенсию. Сам философ осуждал антисемитские взгляды.

"Евреи - это народ у которого по нашей вине была скорбная история по сравнению с другими народами, это народ, который дал чистый тип мудреца (Б. Спинозы) и создал мощного влияния Книгу и моральный закон, который имеет сильное воздействие", - говорил Ницше.

Он учился в престижной гимназии "Пфорта", где впервые начал писать и увлекся античными произведениями по философии. В этот период хотел посвятить жизнь музыке.

"Без музыки наша жизнь была бы ошибкой", - писал философ.

В 1862 Ницше начал изучать филологию в Боннской университете. Имел напряженные отношения с одногруппниками. Пытался прививать им прогрессивное мышление. Поэтому перевелся в Лейпцигский университет.

"Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его - или отстал от него", - говорил Ницше.

Философ блестяще учился в Лейпциге. Впервые в истории европейского образования 24-летнего мужчину пригласили преподавать в статусе профессора. Ницше читал лекции по филологии в Базельском университета.

"Человек, который ни разу не думала о деньгах, о чести, о приобретении влиятельных связей, о должности, - разве он может знать человечество?", - говорил философ.

В 30 лет Ницше ослеп и начал страдать воспалением желудка. В 1879 году университет Базеля начал выплачивать ему пенсию. Философ посвятил себя написанию произведений.

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее", - одна из самых известных цитат философа.

Самая популярная работа Ницше - "Так говорил Заратустра". В ней философ впервые ввел понятие "сверхчеловека" и предположил, что жизнь - это воля к власти.

"Кто ответил себе на вопрос:"Зачем жить?" - сможет выдержать почти любой ответ на вопрос: "Как жить?", - писал он.

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В знаменитом тезисе "Бог умер" Ницще спрогнозировал усиление нигилизма. Он известен своей критикой христианства, как религии, которая загробную жизнь предпочитает перед земной.

"Христианство приняло сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушения", - писал Ницше.

В течение жизни философ менял свое отношение к женщинам. Был феминистом и женоненавистником. Его единственной любовью была Лу Саломе, писательница и философ. Ницше сделал ей предложение. Она согласилась только на дружбу.

"В самих женщин в глубине их личного тщеславия всегда лежит безличное презрение - презрение к женщине", - говорил Ницше.

Последние месяцы жизни Ницше провел в базельской психиатрической больнице. Существует мнение, что после того, как он увидел сцену избиения лошади, с ним произошел припадок. Его забрала мать. После ее смерти у Ницше произошел апоплексический удар. Последние годы жизни за ним ухаживала сестра Элизабет. Она имела права на его произведения. Перед изданиями часто их переписывала. Перед встречей с Гитлером дописала антисемитские мотивы в произведения брата.

"Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем требовательнее становится его любовь", - говорил философ.

У Лу Андреас фон Саломе были влюблены немецкий философ Фридрих Ницше и писатель Пауль Рея. Для общего фото женщина заставила обоих запрячься к телеге.

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Дата
15
октября

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

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