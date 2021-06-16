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среда, 16 июня 2021 12:15

В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев

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В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев
Папа Римский Бенедикт XV поддержал независимость Украины Фото: blagovest-info.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри направил письмо главе Директории Украинской Народной Республики Симону Петлюре 16 июня 1919-го. Им официально признали независимость УНР и ее правительство.

"Святой престол, признавая благородный характер украинской нации, преподнесет молитвы за ее счастье. Твердо убеждены, что право на самоопределение, которое получили другие народы Российской империи, будет также признано и для Украины", - говорилось в письме от лица Папы Римского Бенедикта XV.

Дипломатические отношения с Ватиканом УНР установила после провозглашения независимости 22 января 1918 года. Но война с большевиками и гетманский переворот помешали дальнейшему сотрудничеству. Уже после восстановления УНР, руководителем дипломатической миссии при Святом Престоле назначили поляка по национальности, графа Михаила Тышкевича. Еще с 1917-го мужчина возглавлял в Киеве Союз украинцев-католиков. Именно благодаря его усилиям Папа Бенедикт XV поддержал независимую Украину.

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Впоследствии Папа Римский поддерживал украинскую дипломатическую миссию и на Парижской мирной конференции. Однако решения принимали не в пользу Украины.

Представительство УНР в Ватикане существовало до ноября 1920 года. Тогда украинское правительство стало екзильным.

22 мая 1919-го в Киеве провели первое богослужение на украинском языке. Он зазвучал в Военно-Никольском соборе, построенном на средства гетмана Ивана Мазепы.

Литургию 22 мая перед людьми отслужил именно Василий Липкивский - будущий митрополит УАПЦ. Торжества сопровождал хор под руководством композитора Николая Леонтовича.

"На всенощной службе Божьей собралась такая сила народа. Не только в соборе, но и вокруг него было тесно. Весь народ плакал, слыша Апостол, Евангелие, Псалтирь на родном языке. Все чувствовали, что это впервые после веков неволи "молятся на свободе невольничьи дети", как предсказывал Шевченко", - вспоминал Липкивский.

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Дата
16
июня

В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев

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