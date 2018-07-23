В ущелье раскопали могилу воина, которому 2,5 тыс. лет

В ущелье Кирчин в Киргизстане нашли останки воина IV-V века до нашей эры.
Раскопки ведут сотрудники Национальной академии наук. Работу начали 21 июля.
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"Раньше предполагали, что там есть военный курган. Сначала нашли седло, стремена и другое снаряжение для лошади. В углублении же обнаружили останки человека и бронзовые стрелы", - рассказали в пресс-службе.
Раскопки продолжаются.
В Казахстане нашли золотой клад в древнем кургане. Драгоценности создали в VIII - VII вв. до н.э. Исследователи обнаружили более 3000 древних ювелирных изделий
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