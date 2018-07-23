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понедельник, 23 июля 2018 14:10

Археологи нашли уникальные золотые украшения

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Археологи нашли уникальные золотые украшения
В Казахстане раскопали древний курган. Фото: znaj.ua

В Казахстане нашли золотой клад в древнем кургане.

Драгоценности создали в VIII - VII в. до н.э. Исследователи обнаружили более 3000 древних ювелирных изделий, сообщает пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области, сообщает Тelegraf.

Ранее археологи не находили подобные украшения. Обнаружили женские серьги-колокольчики, пластины и женское ожерелье с драгоценными камнями. Нашли золотую сбрую для лошадей.

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"Большое количество ценных находок в данном кургане позволяет говорить нам о том, что здесь могут быть похоронены мужчина и женщина, которые принадлежали к элите сакского общества", - отметил археолог Зейнолла Самашев.

Драгоценности были сделаны по уникальной технологии микропайки.

"Это совершенно другой взгляд на историю нашего народа. Все, что мы сегодня находим, говорит о том, что у людей того времени были развиты технологии, металлургическая специализация, а значит, были открытые разрезы, шахты, добыча руды, обогащение, плавка и получение конечного продукта. Была глубокая индустриальная культура. Это полностью меняет образ кочевого народа", - сказал аким области Даниал Ахметов.

Ученые обнаружили в Казахстане уникальную надпись, которую видно только из космоса. При тщательном изучении снимков Торгайской степи ученые разглядели на них неизвестные объекты. По очертаниям они напоминают иероглифы.

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