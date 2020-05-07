В Украине отмечают День памяти и примирения

В этом году День памяти и примирения и 75-я годовщина победы над нацизмом будут проходить под лозунгом "Пам'ятаємо. Перемагаємо" Фото: trostrda.gov.ua

Сегодня отмечают День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии. В этот день в Европе чтят память павших в борьбе с нацизмом и мирных жителей, погибших в годы оккупации.

День памяти и примирения впервые провозглашен Генассамблеей ООН в 2005 году. В Украине он внедрен с 2015-го.

"Украина имеет отличный от других республик СССР опыт участия во Второй мировой войне. В 1939 году наши земли входили в состав Польши, Чехословакии, Румынии и СССР. Война для нас началась 1 сентября того года. В польской армии служили около 120 тысяч украинцев. Восемь тысяч из них погибли в результате нападения Гитлера на Польшу. Многие украинцы воевали в армиях США, Канады, Франции и Великобритании. Не следует забывать о Закарпатье. В марте 1939 бойцы Карпатской Сечи сражались за независимость с венграми, которые захватили край с разрешения Гитлера", - рассказывает историк Яна Примаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль причастен к ​​Холокосту: литовский сейм готовит новую резолюцию

Сейчас Украина выходит из орбиты российского информационного влияния и возвращается к историческим реалиям.

"Мы начали отмечать первую минуту мира. Используем красный мак как универсальный символ жертвенности, - добавляет историк. - Подчеркиваем не в победу, а скорбь и память. Цена этой победы - 26 миллионов жизней граждан СССР. 10 миллионов из них - украинцы. Об этом мы должны говорить и вспоминать, а не устраивать зрелищный праздник, потерявшее сакральное значение. Это закономерные процессы. Украина - часть европейской цивилизации и возвращается к своим истокам".

Больше о капитуляции Германии и мифах о Второй мировой войне читайте в журнале "Країна" за 7 мая 2020 года.

7 мая 1945 года во французском городе Реймс подписали Акт военной капитуляции нацистской Германии. Ожидаемый сотнями миллионов людей документ остановил кровавую войну в Европе. Подписи поставили: начальник немецкого штаба Альфред Йодль, американский генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, начальник советской военной миссии во Франции, генерал-майор Иван Суслопаров, а в качестве свидетеля - французский корпусный генерал Франсуа Севез. Документ должен был вступить в силу 8 мая, в 23:01 по европейскому времени.