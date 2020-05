Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Начальник немецкого штаба Альфред Йодль подписывает акт о капитуляции Германии в ставке главнокомандующего сил союзников генерала Дуайта Эйзенхауэра, Реймс, 7 мая 1945 года. Фото: wikipedia

7 мая 1945 года во французском городе Реймс подписали Акт военной капитуляции нацистской Германии. Ожидаемый сотнями миллионов людей документ остановил кровавую войну в Европе.

Подписи поставили: начальник немецкого штаба Альфред Йодль, американский генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, начальник советской военной миссии во Франции, генерал-майор Иван Суслопаров, а в качестве свидетеля - французский корпусный генерал Франсуа Севез. Документ должен был вступить в силу 8 мая, в 23:01 по европейскому времени.

Поспешные действия Суслопарова, не дождавшегося инструкций из Кремля, вызвали гнев у советского руководства. Иосиф Сталин стремился подписать документ в Берлине, для взятия которого раньше союзников командование положило множество жизней. Суслопарова спасло лишь то, что, вероятно, по его инициативе в акт был внесен пункт о возможности переподписания, а сам документ имел примечание Only this text in English is authoritative - Этот текст является действительным только на английском языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудничество Кремля с Гитлером должен был скрыть термин "Великая Отечественная война"

Тогда "вождь народов" обратился к союзникам с требованием подписать новый акт, а самое важное, не делать официальных объявлений до вступления его в силу. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Гарри Трумэн отказали ему, ведь журналисты уже разнесли по миру весть о победе. Но все же западные лидеры, которые официально провозгласили ее 8 мая, в 15:00, согласились провести церемонию переподписания акта в Берлине.

Она состоялась 8 мая. От СССР на самом высоком уровне акт о безоговорочной капитуляции, почти дословно повторявший реймский, подписал маршал Георгий Жуков. Но церемония стала формальностью, ведь приказы о полном прекращении боевых действий уже действовали в полной мере, а до вступления в силу реймского акта оставались 17 минут.

Именно из-за неоднократного подписания в 1945 году капитуляцию отмечали в разное время. В Европе 8 мая 23:01 стало первой минутой мира, а в СССР на момент подписания уже было 9 мая. Впоследствии Президиум Верховного Совета СССР издал указ, объявив его Днем победы.

Фактическое прекращение состояния войны между СССР и Германией состоялось только 25 января 1955 года.

Операцию "Оверлорд" начали 6 июня 1944 года. Тогда союзники открыли Западный фронт в Европе и начали активные боевые действия, что значительно ускорило падение нацистской Германии. Участие приняли более 3 млн человек, которые пересекли пролив Ла-Манш из Англии в Нормандию. "Оверлорд" стала крупнейшей десантной операцией в истории.