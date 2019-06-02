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четверг, 06 июня 2019 08:20

Начали крупнейшую десантную операцию

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Начали крупнейшую десантную операцию
Британские солдаты 51-й дивизии Highland на борту десантного судна в свободное время читают и учат французские слова в брошюре о Франции. Фото: wikimedia.org

Операция "Оверлорд" началась 6 июня 1944 года. Открыла Западный фронт в Европе во Второй мировой войне. Она до сих пор является крупнейшей десантной операцией в истории. В операции приняли участие более 3 млн человек, которые пересекли пролив Ла-Манш из Англии в Нормандию.

О высадке британского экспедиционного корпуса во Франции уже в 1942 году впервые заговорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В Лондон прибыл американский генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, возглавивший руководство Европейским театром военных действий. Он занялся размещением, обучением войск и подготовкой операции вторжения.

Союзники имели большое преимущество в авиации: почти 2500 бомбардировщиков с вечера 5 июня наносили удар по побережью и тылам немцев в северо-восточной Франции - от Бретани во Фландрию. После первой часу ночи 6 июня с 5-10 км от побережья Нормандии были высажены 3 воздушно-десантные дивизии, которые должны были создать благоприятные условия для морского десанта.

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Почти 160 тыс. солдат морского десанта на 4 тыс. транспортных судов и десантных кораблей одновременно пересекли Ла-Манш и вторглись во Францию. С моря эту армаду поддерживали 600 военных кораблей.

Общие потери союзников 6 июня, учитывая сложность и масштаб высадки, были весьма невелики - чуть более 2,5 тыс. человек. В общем битва продолжалась в течение двух с половиной месяцев, пока 24 августа главные силы противника не окружили в Фалезском котле, а 25-го освободили Париж.

9 мая 1944 войска 4-го Украинского фронта освободили город Севастополь от нацистов. Этим завершили Крымскую операцию

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
июня

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  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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