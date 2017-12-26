В третьем туре президентских выборов Янукович уступил Ющенко

Виктор Ющенко и Виктор Янукович во время переговоров в Мариинском дворце, 1 декабря 2004 Фото: NikLife

26 декабря 2004 в Украине прошли перевыборы президента. Пeрeможeць второго тура Виктор Янукович остался бeз прeзидeнтского кресла. Его место занял другой кандидат Виктор Ющeнко.

В результате проведения первого тура выборов 31 октября прошло два кандидата: Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Второй тур выборов был запланирован на 21 ноября. По результатам выборов Виктор Янукович набрал 49,42% голосов, против 46,69% у Виктора Ющенко. Однако, после публикации результатов выборов начались споры. В большинстве национальных экзитполов отличалась количество голосов от официальной статистики. Центральный избирательный комитет обвиняли в фальсификации выборов, пишет сайт fakty.ua

Большинство граждан Украины заявили свой протест против фальсификации выборов. На Майдане Независимости начал появляться палаточный городок. Эти события вошли в историю под названием Оранжевая революция. Главным требованием протестующих было переголосование.

Лидер партии "Наша Украина" Виктор Ющенко обжаловал решение второго тура президентских выборов. Международные представители, наблюдали за проведением выборов, также отмечали многочисленных нарушениях.

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3 декабря 2004 Верховный Суд Украины признал недействительность результатов второго тура выборов президента. Перевыборы были назначены на 26 декабря. По результатам голосования президентом Украины стал Виктор Ющенко. Торжественная церемония перехода к властным полномочиям состоялась 23 января 2005 года.

2 октября 1990 года в Украине началась серия акций мирного гражданского неповиновения под названием "Революция на граните". Студенты вышли на площадь Октябрьской революции. Они требовали перевыборов Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позднее весны 1991 года, а также отставки председателя Совета Министров УССР Виталия Масола. Протесты продолжались с 2 по 17 октября 1990 года в Украине (тогдашний УССР). Стержнем протестных событий была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве (нынешнем Майдане Независимости).