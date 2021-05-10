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вторник, 11 мая 2021 01:13

В Польше сквер назвали в честь украинского генерала

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В Польше сквер назвали в честь украинского генерала
В Гданьске открыли сквер имени Марка Безручко. Фото: istpravda.com.ua

В польском Гданьске открыли сквер имени генерала Марка Безручко.

Он был командиром шестой сечевой стрелковой дивизии Армии УНР. В 1920 году под Замостьем он сдержал наступление большевистской армии, сообщает Посольство Украины в Польше.

"Сегодняшнее событие является символической, поскольку в мае 1920 года объединенные военные силы Армии УНР и Войска Польского нанесли первый решающий удар Красной армии под Киевом, а их победу 9 мая увенчал военный парад на киевском Крещатике", - говорится в сообщении.

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Посольство поблагодарило президента Гданьска Александру Дулькевич, председателя городского совета Агнешку Овчарчак и депутатов совета и консула Украины в Гданьске Льва Захарчишина.

В польском городе Скерневицы Лодзинского воеводства лидера Директории УНР Симона Петлюру изобразили на монументе "Накануне Варшавской битвы". Памятник посвящен поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года.

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