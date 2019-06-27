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четверг, 27 июня 2019 12:35

В Польше придумали, чем в законах заменят скандальные упоминания об Украине

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В Польше придумали, чем в законах заменят скандальные упоминания об Украине
Законодательный комитет Сената поддержал предложения ИНП Польши и передал закон на второе чтение. Фото: storage1.censor.net

Институт национальной памяти Польши предложил изменения в закон, касающийся упоминаний о "украинских националистах" и термина "Восточная Малопольша".

После того, как в начале мая польские сенаторы попросили ИНП подготовить замену этим словам, Институт на днях представил новую формулировку - пишет "Польське радіо".

Наименования, как неоднозначные, Конституционный суд Польши в январе признал не соответствующими Конституции.

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Институт национальной памяти предложил новые формулировки: вместо слов "украинские националисты" - "члены украинских националистических организаций, в частности ОУН и УПА", вместо понятия "Восточная Малопольша" - "территория Второй Республики Польша".

"Такая редакция позволяет однозначно и бесспорно определить лиц, совершивших преступления", - отметил в письме в комитет президент ИНП Польши Ярослав Шарек.

"Мы отклоняемся от неопределенного понятия" Восточная Малопольша "в пользу объемного и однозначного понятия", - сообщил Шарек.

По его словам, инициатива заключается в отказе от упоминания в положениях конкретных областей, где произошло преступление. По словам главы Института, это позволит избежать "риска отсутствия некоторых мест, где были эти преступления".

Законодательный комитет Сената поддержал предложения ИНП Польши и передал закон на второе чтение.
Согласно статье 55 Закона о ИНП, за отрицание преступлений "украинских националистов" грозит штраф или лишение свободы до 3-х лет.
Украина неоднократно протестовала против этих норм.

В центре Варшавы, на здании бывшего отеля "Польский" торжественно открыта мемориальная доска Военной миссии Украинской Народной Республики, которая располагалась здесь в 1919-1920-х. Это первая памятная доска воинам УНР в польской столице.

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