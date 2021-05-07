В подземельях храма показали нательные крестики XII века

Фото: Валерий Шмаков

По случаю празднования 765-летия Львова в музее-подземелье Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла открыли выставку христианских реликвий XII-XV века "Ars sacra: Путешествие в средневековье".

В экспозиции представлены нательные вещи - крестики, иконки и медальоны, которые носили люди княжеских времен. Реликвии выполнены в металлопластике - технике создания рельефных изображений на различных металлах. Это искусство сегодня является малоисследованным. На открытии выставки присутствовали руководство города и области, духовенство, общественные деятели, меценаты и коллекционеры.

Уникальные экспонаты подарили храму коллекционеры Александр Свищов и Юрий Котик.

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"Поскольку это предметы сакрального искусства, от церкви они пошли и в церковь должны вернуться. Теперь коллекция будет храниться на постоянной основе в подземельях храма, посмотреть ее сможет каждый желающий", - говорит руководитель музея-подземелья Гарнизонного храма Петра и Павла Олег Друздев.

Памятки найдены в разных уголках Украины, сбор коллекции длился не один год. Реликвии являются предметом отдельного исторического исследования, ведь по каждой из них можно исследовать где и когда были изготовлены и сколько таких аналогов есть сегодня в мире.

"Это очень ценная коллекция. Глядя на эти нательные крестики и медальоны прикасаешься к истории человеческой души. Потому что люди, которые изготавливали, держали в руках и освящали эти святые реликвии, прежде всего доверяли себя Богу. Хотели, чтобы Господь защищал, вел ними, чтобы благословил их души. Эта выставка является историей украинской христианской души. Мы не знаем владельцев тех крестиков, кто их носил, но начиная с XII века можно увидеть как развивалось искусство изображения святых. А также какой глубокой является история доверия украинцев к Господу", - говорит епископ Украинской греко-католической церкви - владыка Степан Сус.

Также в подвалах представлено несколько панорам средневекового Львова в разные времена. Здесь можно увидеть, где жили люди, которые носили на себе эти реликвии.

Львовский музей истории религии - единственное учреждение культуры в Украине, в котором с помощью собранных уникальных материалов освещается история мировых и национальных религий, жизни и деятельности религиозных организаций. В фондах музея более 100 тысяч единиц хранения, находятся экспонаты, которые имеют уникальную культовую, художественную, историческую ценность.